Mazazo para el Real Madrid: Mbappé lesionado... y hay consecuencias

El Real Madrid ha mejorado en Liga tras la victoria por 0-3 en Montilivi frente al Girona FC, pero ha empezado bien en la Champions League. Los blancos, hasta el momento, han perdido tres partidos de cinco y solo han ganado dos. Contra el Atalanta, en Bérgamo, los de Carlo Ancelotti necesitan una victoria si no quieren ver peligrar su presencia en el top24.

Este año han desaparecido los famosos grupos de la Champions League. Estábamos acostumbrados a ocho grupos de cuatro equipos (con letras de la A a la H). Pasaban a octavos dieciséis equipos, los dos primeros de cada grupo. Este año funciona diferente. Los ocho primeros equipos irán directamente a octavos de final. Los equipos del 9º al 24º lugar participarán en play-offs a doble partido para asegurar su pase. Finalmente, los equipos que terminen en la posición 25 o inferiores serán eliminados sin acceso a la UEFA Europa League.

| Canva

El partido ha empezado bien para el Real Madrid. Kylian Mbappé ha marcado el primer gol en el minuto 10. Sin embargo, la situación se torció a partir del minuto 35, cuando el delantero francés ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado. Esto ha provocado que Charles de Ketelaere anotara el gol del empate, desde los once metros.

La lesión de Mbappé ha traído consecuencias. Los blancos se han quedado con uno de sus jugadores más importantes en ataque, junto a Jude Bellingham. Y los italianos han aprovechado esta ausencia para empatar el partido (resultado en el descanso).

Futuro del Real Madrid

El Real Madrid tiene dos partidos por delante, después de finalizar el partido contra el Atalanta. Los blancos recibirán en el Santiago Bernabeu al Salzburgo y visitarán el complicado campo del Brest, uno de los equipos revelación de la presente edición de la Champions League. Los franceses ocupan la tercera posición, con 13 puntos, a la espera que el FC Barcelona dispute su partido. Los azulgrana se medirán al Borussia Dortmund, que tiene los mismos puntos.

| Twitter

La lesión preocupa a Carlo Ancelotti. De momento se desconoce el alcance de la lesión. Los servicios médicos del club le harán las pruebas pertinentes para conocer las consecuencias. De momento, las consecuencias más inmediatas han sido el empate del equipo rival.

Ha entrado Rodrygo en su lugar. El brasileño no viajó a Girona y no ha salido en el once titular en Bérgamo. En un once con Vinícius, Mbappe y Bellingham tendrá pocas oportunidades y debe aprovechar todas las que tenga, por mínimas que sean.