Mazazo para el Barça con Vítor Roque

El FC Barcelona sigue enfrentando dificultades en su intento de reestructurar su plantilla y equilibrar sus cuentas. Uno de los movimientos que el club tenía planeado para aliviar su situación financiera ha quedado en el aire tras un desenlace inesperado. La venta de Vítor Roque al Palmeiras, que parecía prácticamente cerrada, ha sido bloqueada por cuestiones reglamentarias, lo que supone un serio contratiempo para el conjunto blaugrana.

El Barça y el Palmeiras habían alcanzado un acuerdo para la venta del delantero brasileño. El club brasileño estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros por el 80% de los derechos económicos del jugador, cifra que hubiera supuesto un alivio financiero para la entidad culé. Además, la operación estaba estructurada para que el pago se realizara antes del 30 de junio, permitiendo que la cantidad ingresada se contabilizara en el ejercicio económico actual.

El acuerdo incluía también la negociación con el Real Betis, club en el que Vítor Roque juega cedido hasta el final de la presente temporada. Existía incluso la posibilidad de ampliar su préstamo por un año más. Todo parecía indicar que la operación se cerraría en los próximos días, dado que el mercado de fichajes en Brasil sigue abierto hasta el 28 de febrero.

La consulta a La Liga que frenó la operación

Sin embargo, cuando el Barça quiso asegurarse de la viabilidad legal de la transacción, se encontró con un obstáculo inesperado. El club blaugrana, según ha informado Sport, consultó a La Liga si podía efectuar la venta en este momento y recibió una respuesta negativa basada en el artículo 159.2 del reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol.

Dicho artículo establece que una cesión solo puede resolverse antes del tiempo pactado si se cumplen determinadas condiciones, entre ellas, que el retorno del futbolista al club de origen se realice dentro de los períodos de inscripción de fichajes en España. Dado que el mercado invernal en España ya está cerrado, la interpretación de La Liga fue que el traspaso no podía realizarse en este momento.

Técnicamente, La Liga no bloqueó la operación, pero el Barça no vio viable ejecutarla desde un punto de vista jurídico. El traspaso de Vítor Roque al Palmeiras implicaba romper su cesión con el Betis en un momento en el que en España no hay periodo de inscripción abierto, lo que generaba un conflicto normativo que impedía completar la transacción.

El impacto en el Barça y en el futuro de Vítor Roque

Este contratiempo supone un golpe para el Barcelona, que contaba con esta venta para mejorar su situación económica. Desde su llegada al fútbol español, Vítor Roque no ha terminado de encontrar su sitio, y aunque ha tenido momentos destacados en su cesión al Betis, su papel sigue siendo secundario. Hasta la fecha, ha disputado 33 partidos en la temporada con el conjunto verdiblanco, anotando 7 goles y repartiendo 2 asistencias.

El Palmeiras deberá ahora esperar o buscar una alternativa si quiere hacerse con los servicios del delantero. Para el Barça, la prioridad sigue siendo encontrar una solución que permita recuperar parte de la inversión realizada en su fichaje.