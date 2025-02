Xabi Alonso ve a per una perla de l'Athletic Club

El futbol espanyol continua sent una font inesgotable de talent, i a Bilbao saben que tenen a les seves files un dels jugadors amb més projecció de LaLiga. Tant és així que un dels equips de moda al Vell Continent, l'històric Bayer Leverkusen, ha fixat el seu setge a un d'ells. I, segons ha informat Fichajes.net, va amb tot.

Jauregizar s'ha consolidat com una de les peces clau en la rotació de l'Athletic aquesta temporada. La seva capacitat per organitzar el joc, la seva visió tàctica i el seu desplegament físic han estat determinants en els bons moments de l'equip. En el que va de curs, ha disputat 30 partits en totes les competicions, sumant 1.928 minuts de joc, 2 gols i 3 assistències. El seu rendiment ha estat consistent tant a LaLiga com en competicions europees, cosa que ha augmentat el seu valor al mercat.

| @athleticlub

A Bilbao són conscients que tenen entre mans un diamant en brut, però també saben que retenir-lo serà complicat si arriba una oferta important. L'Athletic ha demostrat en el passat que no està disposat a vendre fàcilment els seus millors jugadors, però la temptació d'una gran suma de diners pot posar en dificultats la directiva.

Xabi Alonso i el seu interès en Jauregizar

El Bayer Leverkusen està vivint una temporada excepcional, una altra més, sota la direcció de Xabi Alonso. Amb un projecte basat en el futbol ofensiu i en l'aposta per joves talents, el tècnic donostiarra ha aconseguit posicionar el seu equip com un dels més atractius d'Europa. En aquest context, la incorporació de Jauregizar encaixaria perfectament en el seu esquema de joc.

Alonso coneix bé el futbol espanyol i segueix de prop els jugadors que podrien adaptar-se a la Bundesliga. Jauregizar, amb la seva versatilitat i dinamisme al centre del camp, és un perfil que encaixa a la perfecció en la filosofia del Leverkusen. La possibilitat de comptar amb un tècnic espanyol que ha demostrat la seva capacitat per potenciar jugadors joves és un factor que podria seduir el migcampista de l'Athletic.

L'Athletic Club, davant una decisió crucial

La directiva de l'Athletic s'enfronta a una decisió complicada. A San Mamés sempre han apostat per la continuïtat dels seus talents formats a Lezama, i la intenció inicial és retenir Jauregizar perquè continuï creixent a l'equip. No obstant això, l'interès del Leverkusen podria traduir-se en una oferta econòmica temptadora, cosa que obligaria el club bilbaí a replantejar-se la seva postura.

Per ara, Jauregizar continua centrat en la seva temporada amb l'Athletic, on ha estat una peça clau en els plans de l'entrenador. Amb diversos mesos de competició encara per davant, el seu rendiment en el que resta de temporada serà fonamental per determinar el seu futur.

El Bayer Leverkusen no és l'únic club que segueix de prop Jauregizar, però sí que sembla ser el més decidit a presentar una oferta concreta en el pròxim mercat. En els pròxims mesos, l'Athletic haurà d'avaluar totes les opcions i decidir si prioritza l'estabilitat de l'equip o si aprofita una possible venda per reforçar altres àrees del planter.