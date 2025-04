Contundente respuesta de Xavier Valls a Jofre Mateu tras hablar de Gavi

Sigue el debate futbolístico en el centro del campo azulgrana. Los periodistas expertos en deportes de TV3 no se ponen de acuerdo sobre quiénes deben ser los once titulares. El debate se ha originado entre dos compañeros de la Televisió de Catalunya, en concreto, del programa Onze del canal Esport 3. El presentador Xavi Valls y el exjugador de Barça, Girona FC y otros equipos, Jofre Mateu, han mostrado sus diferencias.

El exjugador ha criticado a Gavi por sus palabras en rueda de prensa. El centrocampista andaluz ha criticado a aquellos que lo critican y que aseguran que no sabe jugar al fútbol: "no tiene ni puta idea". Una frase que demuestra el carácter del joven futbolista, dentro y fuera del terreno de juego. No obstante la actitud, no ha gustado a Jofre Mateu, que ha asegurado que jugadores que hablan así, tendrán problemas en el futuro.

Xavi Valls no lo ha visto de la misma forma. "Más gavis y menos Frenkies". Dejando claro que prefiere el internacional español antes que el neerlandés. En este sentido, De Jong nunca se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del FC Barcelona y en muchos momentos de su carrera ha sido cuestionado por su nivel de juego.

Debate habitual en Esport 3

Los espectadores fieles del programa 'Onze' ya saben que este es un tema de debate entre los tertulianos. Marc Casadó, antes de la lesión, parecía que había sentado a Frenkie de Jong, pero con el lesión del catalán, el internacional por Països Baixos tendrá más participación en el equipo. Hasta ahora, sabíamos que David Bernabeu participaba en la discusión de si Frenkie de Jong sí o no. Ahora también se ha unido otro de los tertulianos principales: Jofre Mateu.

Carrera de Frenkie de Jong

De Jong empezó su carrera profesional en el Willem II, donde debutó en la Eredivisie el 10 de mayo de 2015. Poco después, en agosto de ese mismo año, fue transferido al Ajax de Ámsterdam, aunque permaneció cedido en el Willem II hasta finales de 2015. En el Ajax, inicialmente jugó para el equipo filial, Jong Ajax, antes de consolidarse en el primer equipo. Durante la temporada 2018-2019, tuvo un papel destacado al ayudar al Ajax a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA y a ganar la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos.

Etapa en el FC Barcelona

En enero de 2019, el FC Barcelona anunció el fichaje de De Jong por 75 millones de euros, efectivo a partir de julio de ese año. Debutó oficialmente con el club catalán el 16 de agosto de 2019 en un partido contra el Athletic Club. Desde su llegada, ha sido una pieza clave en el mediocampo del equipo. En la final de la Copa del Rey de 2021, contribuyó significativamente al anotar un gol y proporcionar dos asistencias en la victoria 4-0 sobre el Athletic Club, obteniendo así su primer título con el Barcelona. En mayo de 2023, ganó su primera Liga con el club. Tras la salida de Sergio Busquets y Jordi Alba en julio de 2023, fue nombrado cuarto capitán del equipo. ​

| F.C. Barcelona

Trayectoria internacional

De Jong debutó con la selección absoluta de los Países Bajos en septiembre de 2018. Desde entonces, ha sido un jugador habitual en el equipo nacional, participando en la UEFA Nations League, donde los Países Bajos fueron subcampeones en 2019, y en la Eurocopa 2020. En el Mundial de Catar 2022, anotó un gol en la fase de grupos contra la selección anfitriona. ​