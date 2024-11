La contundente respuesta de Nacho sobre un posible regreso al Real Madrid

Con las recientes bajas en la defensa del Real Madrid, el equipo se encuentra en una situación complicada. La lesión de larga duración de Eder Militao y de David Alaba en el centro de la defensa, sumadas a las de Dani Carvajal y Lucas Vázquez en el lateral derecho, han encendido las alarmas. Ante esta crisis defensiva, se ha especulado sobre posibles refuerzos en el mercado de invierno. Los nombres de antiguos defensores como Nacho Fernández y Sergio Ramos han comenzado a sonar como opciones para volver al equipo blanco y cubrir estos huecos.

Nacho, quien fue un símbolo de compromiso y lealtad durante sus años en el Real Madrid, fue cuestionado sobre esta posibilidad en una reciente entrevista en El Partidazo de COPE. Sin embargo, el jugador fue contundente en su respuesta, dejando claro que no contempla un regreso al Real Madrid en enero, incluso si recibiera una llamada del club. “El Real Madrid no me ha llamado. ¿Si me llaman para volver? Ni me lo planteo, por supuesto", afirmó Nacho. “Tenía muy clara la decisión sabiendo que otra vez hubiera jugado treinta, cuarenta o cincuenta partidos. Eso no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza", añadió, dejando entrever que su salida fue meditada y definitiva.

La ilusión por Sergio Ramos y por los canteranos

Nacho también se refirió a su cariño por el club, aclarando que, aunque no volvería, sigue apoyando al equipo como un aficionado más. “Si me llamaran, yo estoy aquí muy feliz. Me toca sufrir con el Real Madrid como aficionado", declaró. Estas palabras muestran su compromiso emocional con el equipo que le formó y en el que pasó tantos años, pero también su determinación de seguir su propio camino en esta nueva etapa de su carrera. Ahora viste la carcasa del Al-Qadsiah.

Además, Nacho aprovechó la ocasión para hablar sobre los rumores que también relacionan a su excompañero y amigo Sergio Ramos con una posible vuelta al Real Madrid. Ramos, quien también dejó el club y actualmente se encuentra sin equipo, ha sido visto como una opción para reforzar la defensa blanca. Sobre este tema, Nacho comentó: “Es una leyenda del Real Madrid y amigo mío. Sería bonito volver a verle en el Real Madrid, pero no sé absolutamente nada. Por lo que decís en España, no tiene pinta”.

Nacho también expresó su opinión sobre la política de fichajes del Real Madrid, dejando claro su deseo de ver a más jugadores de la cantera en el primer equipo. “Me encantaría que no ficharan a nadie y apostaran por chicos de la casa. Al final los jugadores de la cantera se va a saber si están preparados si les dan la oportunidad”, explicó. Además, elogió a los jóvenes talentos que actualmente forman parte de la plantilla blanca, mencionando el buen rendimiento de Asencio en el último partido.