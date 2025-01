Contundente mensaje de Hansi Flick para el partido contra el Valencia: 'Habrá...'

LaLiga EA Sports vive una jornada intensa en la que el FC Barcelona recibirá al Valencia, con el claro objetivo de no perder más terreno en la carrera por el título. Actualmente, los azulgranas se ubican terceros en la tabla, a siete puntos del líder, el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid los supera por cuatro unidades.

El técnico alemán Hansi Flick se ha mostrado cauto respecto al futuro del equipo, insistiendo en la necesidad de enfocarse en cada encuentro sin especulaciones a largo plazo.

Valora el estado físico del equipo

La reciente victoria épica contra el Benfica en Lisboa ha supuesto una inyección de optimismo para el vestuario culé, que arrancó el 2025 con altibajos. Precisamente ese triunfo en competición europea podría servir como trampolín anímico para un Barça que arrastra una racha preocupante en LaLiga.

| FCB

Con tan solo una victoria, tres empates y tres derrotas en los últimos siete encuentros. Flick no niega la importancia de cortar esa dinámica cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta la creciente competencia que están ejerciendo los equipos de la parte de arriba la clasificación.

No obstante, el entrenador germano dejó claro en su última comparecencia que no piensa en rotaciones masivas, aunque sí confirmó que “habrá algunos cambios” de cara al choque frente al Valencia. Subrayó que necesita un equipo “fresco” y en las “mejores condiciones posibles” para encarar un compromiso que considera determinante para las aspiraciones ligueras del Barça. Aun así, no parece que el once vaya a experimentar una revolución, sino modificaciones puntuales para gestionar la carga de minutos de algunos futbolistas.

Uno de los nombres propios del conjunto blaugrana es Pedri, un jugador que ha sumado muchos minutos en lo que va de temporada. Flick enfatizó que el canario seguirá en el once inicial, pese a la preocupación lógica por su desgaste.

El entrenador aseguró que, por ahora, mantenerlo en el campo es la mejor decisión, tanto para el rendimiento inmediato como para afianzar su progresión. De todas maneras, dejó entrever que estará muy pendiente de su evolución, recordando que el cuidado de los jóvenes talentos es prioritario.

Habla sobre los recientes tropiezos

Las declaraciones de Flick también incluyeron una reflexión sobre la concentración. A su juicio, el equipo ha cometido errores en ciertos tramos, como sucedió ante el Getafe, donde la falta de regularidad en el juego acabó costando puntos vitales. El estratega germano insistió en la necesidad de cambiar esta inercia desde el pitido inicial, así como de mantener un alto nivel de concentración hasta el último segundo.

Solo así, según el técnico, podrán recuperar la esencia y los buenos resultados que caracterizan a un club acostumbrado a pelear por todos los títulos. Finalmente, Flick habló sobre cómo vive su entorno más cercano la experiencia de dirigir al FC Barcelona. Aseguró recibir numerosos mensajes de apoyo, aunque no siempre pueda responder a todos.

Para él, la prioridad es que jugadores y afición estén satisfechos con el trabajo realizado, algo que, reconoce, pasa por una mejora inmediata en los resultados de LaLiga. Si la disciplina y la concentración se imponen, confía en que el Barça dará un paso al frente ante el Valencia y volverá a encarrilar su camino en la competición doméstica.