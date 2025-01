Gran oferta al Betis per Johnny Cardoso

El Real Betis Balompié no està vivint la seva millor temporada, cosa que ha generat frustració entre els seus aficionats i certa incertesa de cara als pròxims mesos de la campanya. No obstant això, enmig de la decepció col·lectiva, alguns futbolistes han brillat i han mostrat un rendiment superior al de la resta.

D'entre ells destaquen peces com Sergi Altimira, Giovani Lo Celso o Ez Abde, que han estat en el radar de diversos clubs importants d'Europa. Dins d'aquest grup, el jugador que més interès ha suscitat és, sens dubte, Johnny Cardoso. Que tot just porta un any a Heliòpolis i ja s'ha convertit en una figura imprescindible per a Manuel Pellegrini.

El seu fitxatge procedent de l'Internacional de Porto Alegre, valorat en uns sis milions d'euros, va ser vist inicialment com una aposta a mitjà-llarg termini. No obstant això, el migcampista ha sorprès a tothom amb la seva maduresa, el seu desplegament i la seva qualitat, cosa que li ha permès assentar-se com a titular indiscutible.

Un fix en l'esquema bètic

La gran explosió de Cardoso, amb passaport nord-americà, italià i brasiler, ha despertat l'interès d'un ampli ventall de clubs europeus. Des de la Bundesliga, s'han apuntat equips com el RB Leipzig o el Borussia Dortmund, mentre que a la Serie A no li treuen l'ull de sobre des de l'AC Milan. Fins i tot el Tottenham Hotspur va aconseguir assegurar-se una opció de tanteig l'estiu passat, sabedor que el creixement exponencial d'aquest migcampista el convertia en un diamant cobejat.

| Real Betis

Les seves prestacions a LaLiga i Conference, on ja suma 18 partits, amb un gol i una assistència, són un indicador de la importància que ha assolit en l'esquema de Pellegrini. Als seus 23 anys, mesura 1,86 metres i exerceix principalment com a pivot, encara que també pot actuar com a migcampista en un sistema de doble pivot en un onze ofensiu. Amb la selecció dels Estats Units, ja ha disputat 18 partits, confirmant que també és un dels pilars del combinat nord-americà.

Els Wolves, interessats

Ara, el Wolverhampton Wanderers, conegut popularment com els ‘Wolves’, ha estat el primer a fer el pas per fer-se amb els seus serveis en aquest actual mercat d'hivern. Amb una oferta de 30 milions d'euros, quintuplicarien el que el Betis va pagar per ell fa tot just un any, un moviment econòmic de gran rellevància per a l'entitat verd-i-blanca.

La situació esportiva de l'equip anglès, immers en la lluita per evitar el descens a la Premier, els ha portat a accelerar negociacions a la recerca de reforços. Manuel Pellegrini i la directiva del Betis no volen prescindir de Cardoso, la contribució del qual al mig del camp està resultant vital per sostenir l'equip en els moments complicats.

| YouTube

No obstant això, la magnitud de la proposta dels Wolves ha generat debat a les oficines del Benito Villamarín. D'una banda, retenir un jugador tan influent pot ser crucial per millorar el rendiment col·lectiu. Però, d'altra banda, una injecció econòmica de 30 milions d'euros resultaria molt temptadora per a les arques bètics.

El futur de Cardoso penja d'un fil davant la insistència del conjunt de Molineux Stadium, i el desenllaç podria conèixer-se en els pròxims dies. Si finalment el Betis decideix vendre, perdrà una de les seves grans estrelles, però obtindrà un benefici milionari. Per contra, si aconsegueix retenir-lo, seguirà comptant amb un dels migcampistes més prometedors de la competició.