Manuel Pellegrini s'ho pensa: Vol pescar al Celta o al Rayo Vallecano per al Betis

per Iker Silvosa

El Real Betis continua buscant fórmules per reforçar la seva davantera de cara a la pròxima temporada. Després de la sortida d'alguns jugadors que no han rendit al nivell esperat i davant la necessitat d'apuntalar l'atac, la direcció esportiva bètica ha posat els seus ulls en dues de les joves promeses que militen a LaLiga. L'objectiu és clar: trobar un davanter capaç d'acompanyar i complementar els homes d'atac que ja té Manuel Pellegrini a la seva disposició. Per a això, ha sorgit el nom de Sergio Camello, punta del Rayo Vallecano, i el d'Anastasios Douvikas, futbolista del Celta de Vigo.

Al llarg del curs, el quadre verd-i-blanc ha mostrat mancances a l'hora de tancar els partits i de mantenir un rendiment golejador constant. El mateix Pellegrini, en diverses compareixences, ha subratllat la necessitat de comptar amb futbolistes que assegurin una alta quota d'anotació, però també versàtils en els suports i generadors de perill a l'àrea rival. Amb la possibilitat de jugar en competició europea la pròxima campanya (el Betis lluita per ficar-se en llocs de privilegi de LaLiga), el cos tècnic i la secretaria tècnica no volen sorpreses en la faceta ofensiva.

Sergio Camello, joventut i polivalència

El primer dels noms que baralla el Betis és el de Sergio Camello. Amb 23 anys, aquest davanter madrileny, format en les categories inferiors de l'Atlético de Madrid, ha trobat en el Rayo Vallecano l'escenari perfecte per mostrar el seu potencial. Els seus números en la present temporada reflecteixen un rendiment notable: 19 aparicions lligueres (2 gols i 2 assistències) i 2 partits de Copa del Rei, per a un total de 42 partits entre totes les competicions al llarg de les dues últimes campanyes a l'elit. A més, ha demostrat ser decisiu en moments clau, mantenint una progressió constant que l'ha portat a despertar l'interès de diversos clubs.

Camello, amb un valor de mercat de 3,5 milions d'euros segons les últimes dades, està vinculat al conjunt vallecà fins al 2027, després d'un traspàs valorat al voltant de 10 milions d'euros. Es caracteritza per la seva mobilitat al front d'atac, la seva habilitat per moure's entre línies i la seva capacitat per assistir els companys. El Betis, que en els últims anys ha sabut reinventar-se amb el fitxatge de talents nacionals, veuria en Camello una aposta de futur que podria encaixar a la perfecció en l'estil de possessió i combinació que propugna Pellegrini.

| @rccelta

Anastasios Douvikas, l'opció hel·lena

Una altra via que sospesa el Betis és la d'Anastasios Douvikas, un davanter grec de 25 anys que milita actualment al Celta de Vigo. Arribat l'estiu passat procedent del FC Utrecht (després d'un traspàs que va rondar els 9 milions d'euros, amb variables que podrien elevar la xifra a 12), Douvikas no ha aconseguit assentar-se com a titular indiscutible en l'onze de Rafa Benítez. La forta competència amb davanters consolidats, sumat a la presència d'un referent ofensiu com Iago Aspas, ha limitat els seus minuts al terreny de joc.

Així i tot, les seves estadístiques no passen desapercebudes: en 18 partits disputats entre Lliga (17) i Copa del Rei (1), ha anotat 5 gols i repartit 1 assistència, demostrant ser un davanter efectiu quan gaudeix d'oportunitats. Amb una alçada d'1,86 m i un valor de mercat actual proper als 5 milions d'euros, Douvikas es perfila com un “nou” de referència amb marge de millora. A més, compta amb una experiència internacional interessant, tant a Grècia (Asteras Tripolis, Volos NPS) com a la lliga neerlandesa (FC Utrecht).