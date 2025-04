No només Kike García: L'Espanyol es fixa en un altre davanter de bon nivell

L'RCD Espanyol es troba en una etapa clau de la temporada. Amb l'objectiu de certificar com més aviat millor la seva permanència a LaLiga EA Sports, el conjunt català també ha començat a mirar cap al futur. I encara que tot apunta que la seva continuïtat a l'elit està ben encaminada, la direcció esportiva no vol deixar res a l'atzar. Entre els focus que més preocupen, un destaca per sobre de la resta: la davantera. Amb diverses sortides gairebé assegurades, com les dels cedits Véliz i Cheddira, i amb incògnites sobre el futur de Roberto Fernández, el club sap que necessita gol. I per això, ja treballa en silenci.

El perfil buscat

El davanter que busca l'Espanyol ha de tenir experiència a la lliga, estar en plena maduresa futbolística, ser capaç d'adaptar-se ràpidament i, sobretot, oferir garanties des del primer moment. Res d'apostes a llarg termini. L'objectiu és un jugador que hagi demostrat recentment la seva capacitat per veure porta a Primera i que, a més, pugui sortir del seu club per un preu assumible.

| @RCDEspanyol, Real Zaragoza, Africa Images, XCatalunya

En les últimes setmanes, diversos noms han circulat per les oficines del RCDE Stadium. Alguns es repeteixen any rere any, altres són simples oferiments de representants. Però n'hi ha un en particular que ha cridat l'atenció del cos tècnic i de la direcció esportiva per igual. Un nom que, encara que potser sorprengui part de l'afició, respon a un perfil molt concret.

Un repunt en plena recta final

Aquest jugador està signant un tram final de temporada més que notable. En una plantilla que ha tingut més ombres que llums, ha aconseguit destacar, anotar amb regularitat i mantenir-se com una peça essencial per al seu entrenador. La seva implicació, la seva capacitat per generar ocasions i el seu olfacte a l'àrea l'han convertit en un dels pilars de l'equip. I, com sol succeir en aquests casos, el seu rendiment ha despertat interès més enllà del seu club actual.

| RCD Espanyol, XCatalunya

El més cridaner és que no es tracta d'un davanter a l'ús. Té una història peculiar. La seva trajectòria ha passat per clubs de primera fila, però també per moments complicats. És d'aquells que semblava que mai acabaria d'explotar… fins ara. I just quan molts el donaven per estancat, ha recuperat el protagonisme.

Una operació amb lletra petita

La possible operació, però, està marcada per una condició innegociable: el seu fitxatge només seria viable si el seu equip actual no aconsegueix la salvació. Perquè encara que el seu contracte va més enllà de juny, la seva continuïtat al club està íntimament lligada a mantenir-se a Primera Divisió. De no ser així, la seva sortida estaria molt més a prop.

Des de l'Espanyol se segueix el cas amb atenció. I aquest divendres, amb el partit davant el Getafe, podrien 'lligar' virtualment la seva permanència… just davant el mateix equip contra el qual el jugador en qüestió va signar una de les seves millors actuacions de la temporada. Les casualitats del calendari.

El nom darrere l'ombra

Només llavors, quan es donen tots els elements, es revela la identitat del davanter que està en el radar de l'Espanyol. No és altre que Sandro Ramírez, l'ariet canari que milita a la UD Las Palmas. Amb vuit gols en el que va de campanya, l'ex del FC Barcelona ha recuperat sensacions, i a la Ciutat Comtal no perden detall de cadascun dels seus moviments. El seu futur, com el de l'Espanyol, encara està per decidir-se. Però si s'alineen les peces… podria vestir-se de blanc-i-blau.