Cuenta para Flick pero llega una oferta de 15 millones por él, Laporta se lo piensa

Durante su paso por uno de los clubes más exigentes del mundo, no logró consolidarse. Las expectativas eran altas desde su llegada, y aunque el entorno confiaba en su progresión, la falta de continuidad, los cambios de sistema y una competencia feroz acabaron relegándolo a un segundo plano. El club que lo había formado y visto salir a Inglaterra años atrás para buscar minutos en la Premier lo repescó, con la esperanza de que aportara solidez a su zaga. Pero el escenario no cambió mucho: escasas titularidades y más dudas que certezas.

El verano pasado, la solución fue clara: una cesión. Cambio de aires, nuevo entrenador, otro ritmo de trabajo. Y ahí es donde todo cambió.

Renacer en un equipo que apuesta por el fútbol ofensivo

En un sistema completamente distinto, más propositivo, con una confianza renovada y el foco lejos de la presión de los focos del Camp Nou, este defensor ha vuelto a encontrar su sitio. A las órdenes de un técnico que ha sabido exprimir lo mejor de él, ha vuelto a ser titular, a tener continuidad, e incluso a asumir responsabilidades de liderazgo en la línea defensiva.

Ya no es el joven que regresó con dudas, sino un jugador maduro que ha aprendido a adaptarse tanto al juego de posesión como al más físico, con experiencia en dos de las grandes ligas europeas. Esta evolución no ha pasado desapercibida, y desde Inglaterra han empezado a tomar nota. De hecho, uno de los históricos del norte de Londres se ha adelantado con una oferta que podría desbloquear su futuro.

Una propuesta inesperada desde la Premier

El club inglés en cuestión lleva meses buscando refuerzos para su defensa. La Premier es un campeonato que exige fondo de armario, adaptabilidad táctica y resistencia. Y este jugador, que ya sabe lo que es competir allí, encaja en el perfil que buscan: joven, con margen de crecimiento, buena salida de balón y ya curtido en partidos de nivel.

Según fuentes cercanas a la negociación, la entidad británica está dispuesta a desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de euros por él. Una cantidad nada despreciable para su club de origen, que en estos momentos necesita ingresos para cumplir con el fair play financiero y cuadrar cuentas.

El dilema en los despachos

Desde Barcelona, la dirección deportiva sopesa los pros y los contras. Por un lado, es un jugador que no entra en los planes principales del entrenador. Por otro, ha demostrado que puede rendir si se le da confianza. Además, sigue teniendo contrato hasta 2026, por lo que no hay urgencia contractual, pero sí económica. Venderlo ahora podría significar una inyección importante para afrontar otras operaciones de mercado.

Él, mientras tanto, se mantiene centrado en su actual equipo, agradecido por el rol que se le ha dado y por la oportunidad de volver a sentirse importante.

El nombre que vuelve a sonar en Inglaterra

Y así, entre rumores, cifras y expectativas, se resuelve la incógnita: Eric García. El central catalán, formado en La Masia, cedido actualmente en el Girona, podría regresar a la Premier League este verano. Y todo apunta a que el Tottenham Hotspur será su destino, si nada se tuerce.