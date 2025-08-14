Comparten su 'odio' al Betis y ahora podría unir sus caminos: Otro '9' para el Sevilla

El nuevo proyecto en Nervión busca gol sin hipotecar el presupuesto. El primer paso ha sido ordenar el vestuario y blindar un plan realista. La delantera es prioridad, pero no a cualquier precio.

Matías Almeyda ha estrenado la pizarra en una pretemporada exigente. En ese tablero, el club trabaja con Antonio Cordón, el director deportivo, para cuadrar inscripciones y aliviar el tope salarial. La consigna es clara: fichajes útiles, de coste contenido y con impacto inmediato.

El frente de ataque, entre altas recientes, lesiones y decisiones pendientes

La delantera ya incorporó a Akor Adams, contratación invernal convertida en apuesta firme del proyecto. Kelechi Iheanacho se ha sumado al grupo y pelea por sitio. Isaac Romero, por su parte, ha dejado atrás un esguince leve y vuelve progresivamente al trabajo. Todo ello ocurre mientras se resuelve la situación de otros atacantes con futuro incierto.

| LaLiga, XCatalunya, Canva

Un amistoso encendido que reaviva rivalidades antes del inicio liguero

La pretemporada dejó una estampa que corrió como la pólvora. Un amistoso entre Betis y Como 1907 derivó en una trifulca multitudinaria antes del descanso. La escena, muy comentada, elevó la tensión estival y añadió un componente emocional a cualquier movimiento que conecte Nervión con el club lombardo. Lo más sorprendente, es que uno de los jugadores del Como podría acabar jugando con el Sevilla.

El nombre en la agenda: Patrick Cutrone, opción de mercado al alza

El jugador señalado por la dirección deportiva es Patrick Cutrone, ariete de 27 años, con contrato hasta 2028 en el Como. Su perfil encaja por trabajo sin balón, instinto en el área y experiencia en grandes ligas. El club italiano anunció su renovación el pasado año, un detalle que encarece cualquier salida y obliga a negociar fórmulas creativas.

Cómo juega Cutrone y por qué gusta a Almeyda para un Sevilla de presión alta

Se mueve con diagonales cortas y ataca el primer palo con convicción. En 2024/25 firmó 8 goles y 5 asistencias en 34 partidos, con un valor de mercado estimado en 6 millones. Es diestro, 1,83 metros, y asume tareas de presión sobre centrales y pivote. Para un Sevilla que pretende robar arriba y correr, su agresividad táctica resulta diferencial.

Operación pensada: cesión con opción de compra para encajar en el fair play

Desde Italia apuntan a sondeos formales del Sevilla FC por el atacante, con una cesión con opción de compra como vía preferente. La prioridad andaluza es incorporar un ‘9’ que compita con Adams sin tensionar la masa salarial.

| @sevillafc

Con Almeyda valorando incluso tramos con dos puntas, la llegada de Cutrone abriría variantes. Podría fijar centrales para liberar a Adams al espacio. También complementaría a Iheanacho en contextos de posesión media, ocupando zonas de remate.

Su historial en Milan, Wolves, Valencia y Empoli le da colmillo competitivo para entrar sin periodo largo de adaptación. La exigencia de LaLiga obliga a sumar automatismos y metros de presión desde el día uno.

Lo que falta por resolver en Nervión antes del primer gran movimiento

El Sevilla continúa trabajando ventas e inscripciones para no repetir cierres a contrarreloj. En paralelo, Almeyda afina detalles de su estreno oficial con una plantilla que demanda gol y eficacia. Si las piezas encajan, la apuesta por Cutrone encajaría el círculo: coste controlado, perfil competitivo y hambre de reivindicación.