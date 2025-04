La clara resposta de Jürgen Klopp al Reial Madrid després del moviment de Florentino Pérez

per Iker Silvosa

La temporada del Real Madrid ha estat plena d'incertesa i especulacions després del dur cop sofert a la Champions League, on va caure eliminat davant l'Arsenal en quarts de final. La derrota no només va deixar l'equip blanc sense opcions europees, sinó que va desencadenar rumors sobre un imminent canvi a la banqueta. Carlo Ancelotti, malgrat tenir encara opcions de salvar la temporada guanyant la Copa del Rei o remuntant al Barça a LaLiga, sembla sentenciat, i Florentino Pérez ja maneja alternatives per al seu reemplaçament.

La recerca d'un nou entrenador és la prioritat absoluta al Santiago Bernabéu, segons venen informant diversos mitjans de comunicació en els últims dies. La directiva del club merengue vol apostar fort per recompondre un projecte esportiu que es troba en hores baixes.

Després de barallar diferents noms, el que més va ressonar als despatxos madridistes va ser el de Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool i actual director global del grup Red Bull. Klopp, reconegut pel seu carisma i el seu estil de joc ofensiu i dinàmic, semblava el candidat ideal per reactivar un equip necessitat de nous estímuls.

La resposta contundent de Klopp al Madrid

No obstant això, l'opció Klopp ha rebut un dur cop en les últimes hores. Marc Kosicke, agent de l'entrenador alemany, va sortir al pas dels insistents rumors i va deixar clara la posició del tècnic respecte al seu futur immediat en una entrevista amb Sky Alemanya. Segons Kosicke, Klopp no té cap intenció de tornar a les banquetes la pròxima temporada.

"Jurgen està content en el seu rol actual com a director global a Red Bull i té un contracte vigent que desitja respectar", va assegurar amb fermesa, descartant també qualsevol possible interès en fer-se càrrec de seleccions nacionals com Brasil.

Aquestes declaracions no només aclareixen el panorama per al Real Madrid, sinó que també tranquil·litzen a Red Bull, la directiva del qual començava a impacientar-se davant les constants especulacions sobre una sortida del tècnic alemany. Klopp va assumir el seu rol actual després de deixar el Liverpool després d'una època gloriosa en què va conquerir la Premier League, la Champions League i el Mundial de Clubs, entre altres títols. L'alemany ha reiterat que necessita mantenir distància de les banquetes per recuperar l'energia emocional i mental esgotada durant la seva etapa a Anglaterra.

Qui serà l'elegit després del rebuig de Klopp?

Amb la porta tancada per part de Klopp, el Real Madrid ha d'accelerar els seus moviments al mercat. Florentino Pérez sembla tenir clar que el seu següent objectiu prioritari és Xabi Alonso, tal com diuen a Sport. L'actual entrenador del Bayer Leverkusen coneix bé la casa blanca, després de la seva brillant etapa com a jugador madridista, i el seu estil modern i ofensiu encaixa perfectament amb el que busca el club.

Per facilitar aquesta operació, el Madrid estaria disposat a oferir compensacions econòmiques i possiblement la cessió d'alguns jugadors, entre ells Arda Güler, el futur del qual sembla lluny del Bernabéu. Alonso és considerat un entrenador prometedor que podria liderar un projecte a llarg termini al Madrid.

Una altra alternativa que va circular amb força va ser el retorn de Zinedine Zidane, opció que sembla diluir-se a mesura que avança el temps, ja que el tècnic francès no sembla estar per la labor d'un segon retorn, malgrat la seva excel·lent relació amb Florentino Pérez i Kylian Mbappé.