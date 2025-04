La clara respuesta de Aramburu (Real Sociedad) a las ofertas que recibe

La Real Sociedad atraviesa un momento clave, tratando de asegurar una participación europea la próxima temporada y con varias piezas fundamentales a las que intentan blindar. Entre esas figuras destaca un joven lateral derecho que se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol español y europeo, generando interés desde varias ligas punteras del continente. Es Jon Aramburu.

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil está viviendo una temporada irregular, con un rendimiento destacado en la Copa del Rey y la UEFA Europa League, aunque ya eliminados de ambas, pero dejando dudas en LaLiga EA Sports, donde ya no pueden alcanzar los puestos de Champions League. En medio de este panorama, jugadores clave como Jon Aramburu han brillado intensamente, convirtiéndose en auténticas revelaciones.

| Real Sociedad

Aramburu, de apenas 22 años, ha demostrado una capacidad sobresaliente para equilibrar ataque y defensa. La confianza que el técnico Alguacil ha depositado en él ha sido determinante en su explosión futbolística, algo que el propio jugador ha reconocido públicamente, manifestando su deseo de que el entrenador siga liderando al equipo.

El rendimiento de Jon Aramburu esta temporada habla por sí mismo: ha participado en un total de 44 duelos oficiales con la camiseta 'txuri-urdin', acumulando más de 3.100 minutos en cancha. En LaLiga, el venezolano ha disputado 30 partidos, en los que de momento ha conseguido marcar un gol y aportar una asistencia, números destacables para un defensor que prioriza las labores defensivas por encima de todo.

Además, ha jugado nueve partidos en la Europa League, sumando 511 minutos en competiciones europeas. Su participación en Copa del Rey tampoco es desdeñable, con cinco partidos y casi 380 minutos jugados. Estas cifras certifican no solo su regularidad, sino su importancia táctica dentro del esquema del equipo vasco.

Aramburu responde ante los rumores

El nivel de Aramburu no ha pasado inadvertido para algunos de los clubes más importantes del continente. Equipos como el Newcastle, desde la Premier League, han mostrado interés en llevarse al lateral venezolano a Inglaterra. Sin embargo, el propio futbolista ha dejado claro su deseo de continuar en San Sebastián, dando una respuesta contundente en una reciente entrevista con el diario AS: "Mi deseo claramente es seguir aquí y ojalá sea por muchos años, pero también me lo tengo que ganar. Por mi parte, no hubo ninguna intención de salir".

La rotundidad de sus declaraciones ofrece tranquilidad a la afición de la Real Sociedad, que ve en Aramburu a un futbolista comprometido con el proyecto a largo plazo. Su apego al club y a la ciudad se refleja claramente en sus palabras, destacando también la importancia que tiene para él la continuidad del entrenador Alguacil.

Mientras la Real Sociedad intenta asegurar una plaza europea para la próxima campaña, mantener jugadores de la calidad y compromiso de Aramburu resulta fundamental. El club ya trabaja en asegurar su permanencia y en reforzar posiciones clave, siendo vital para competir con garantías tanto en LaLiga como en torneos internacionales.

La decisión del jugador de rechazar las ofertas y su deseo expreso de seguir en la entidad vasca son señales positivas para un proyecto deportivo que aspira a consolidarse entre los grandes del fútbol español. Aramburu, con apenas 22 años, representa no solo el presente, sino el futuro de una Real Sociedad que mira hacia Europa con ambición renovada.