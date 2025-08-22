Carambola Girona-Real Sociedad-Espanyol con la que sueña Manolo González

El RCD Espanyol ha sido uno de los grandes agitadores del mercado, con diez fichajes cerrados y todavía operaciones abiertas. En Cornellà tienen claro que, como mínimo, falta un mediocentro para completar la plantilla, aunque no se descarta reforzar también otras posiciones. Dentro de este escenario, el club blanquiazul mantiene vivo un sueño que parecía imposible hace unas semanas: recuperar a Urko González de Zárate.

La Real Sociedad se encuentra en conversaciones avanzadas para cerrar la llegada de Yangel Herrera procedente del Girona. Según Noticias de Gipuzkoa, es la apuesta de Sergio Francisco para añadir músculo y llegada a la medular. Sin embargo, su fichaje tendría un efecto dominó que podría beneficiar directamente al Espanyol.

Con la llegada de Yangel, la competencia en Anoeta aumentaría todavía más. Jon Gorrotxategi se ha consolidado como pieza intocable en el once inicial y Beñat Turrientes gozó de la confianza del técnico en Mestalla. Ante este panorama, Urko González de Zárate quedaría relegado a un papel secundario, con muy pocos minutos para crecer. Ahí es donde entra el Espanyol.

| RCDE

El Espanyol no se rinde con Urko

El conjunto perico quedó encantado con la cesión del mediocentro vitoriano la pasada campaña. En Cornellà, Urko disputó prácticamente todo, dio equilibrio en el doble pivote y se ganó el respeto de la afición. Tanto es así que, cuando terminó su cesión, recibió una ovación unánime en su despedida.

Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, llegó a dar por imposible su fichaje hace un mes, pero en el club nunca se han rendido. Según Noticias de Gipuzkoa, los catalanes habrían puesto sobre la mesa distintas fórmulas. Probaron desde una cesión hasta un traspaso compartido por el que pagarían unos cinco o seis millones de euros por la mitad de sus derechos.

Una operación con múltiples actores

El movimiento no depende únicamente de la voluntad de Urko, sino también de lo que ocurra con Umar Sadiq. La Real Sociedad necesita resolver la salida del delantero nigeriano, muy cerca del Girona o del Valencia, para poder acometer la llegada de Yangel Herrera. Si ese traspaso se concreta, los donostiarras tendrían margen económico y espacio deportivo para sumar al venezolano.

De este modo, el Espanyol permanece muy pendiente de lo que suceda en Anoeta y Montilivi. La operación es muy compleja, pero las piezas empiezan a encajar: el Girona quiere a Sadiq, la Real pretende a Yangel y la entidad perica suspira por Urko.

El deseo de Urko y la ilusión de Cornellà

El propio mediocentro reconoció en julio que su paso por el Espanyol le hizo crecer como futbolista. “Allí jugué casi todo, mejoré en la presión y me exigieron muchísimo”, afirmó entonces. Aunque su prioridad es triunfar en la Real Sociedad, no ha ocultado el cariño que guarda hacia Cornellà y el agradecimiento a una afición que lo apoyó desde el primer día.

El próximo domingo, precisamente, Espanyol y Real Sociedad se enfrentan en Anoeta. Podría ser el escenario ideal para que Urko muestre sus credenciales ante Sergio Francisco… o para confirmar que su futuro pasa, una vez más, por vestir de blanquiazul. Lo que está claro es que Manolo González y la dirección deportiva mantienen viva la esperanza. La carambola Girona-Real Sociedad-Espanyol todavía necesita varios movimientos, pero en Cornellà sueñan con que se convierta en realidad antes del cierre del mercado.