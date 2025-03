Canvi d'estratègia del Barça: Joan Laporta es fixa en un porter francès

El debat sobre qui serà el guardià definitiu de la porteria blaugrana continua generant incertesa al Barça, especialment a causa de la prolongada absència de Marc-André ter Stegen. La greu lesió de l'alemany ha posat en escac l'estratègia esportiva del club català, obligant Joan Laporta a buscar alternatives fiables per assegurar la tranquil·litat sota els pals en el futur immediat.

Amb Marc-André ter Stegen encara recuperant-se i sense una data concreta de retorn als terrenys de joc, el FC Barcelona ha confiat provisionalment en Wojciech Szczęsny, que està complint amb notable solvència la seva tasca. Tant és així que Deco ja li hauria ofert la renovació. L'internacional polonès, però, manté en l'aire la seva continuïtat per a la pròxima temporada, considerant retornar a la retirada si no rep garanties de titularitat.

D'altra banda, Iñaki Peña, que viu un moment complicat i sense oportunitats sota el comandament de Hans-Dieter Flick, ja sembla haver decidit buscar nous horitzons fora del Camp Nou el 2026. En aquest context d'incertesa i necessitat urgent, la secretaria tècnica encapçalada per Joan Laporta i Deco està considerant diferents opcions al mercat, amb especial atenció al futbol francès, reconegut pel seu excel·lent treball en la formació de porters talentosos i amb bon maneig de pilota, atribut clau en la filosofia del club.

Lucas Chevalier, l'elegit

Lucas Chevalier, porter del LOSC Lille, ha entrat amb força a l'agenda culé gràcies al seu excepcional rendiment en la present temporada. Així ho ha assegurat el mitjà El Nacional. El jove porter francès, de només 23 anys, acumula ja 37 partits jugats aquesta campanya entre totes les competicions, amb un total de 3360 minuts sobre el terreny de joc, demostrant una regularitat notable.

Les seves estadístiques el recolzen: a la Ligue 1 ha jugat 24 encontres, encaixant únicament 27 gols i deixant la seva porteria a zero en 8 ocasions. En competicions europees, ha disputat 9 partits a la UEFA Champions League, encaixant només 11 gols i mantenint la porteria invicta en un duel clau. A més, va tenir una participació destacada en la classificació prèvia a la Champions, amb quatre partits i quatre gols encaixats, aconseguint mantenir la porteria imbatuda en una ocasió.

Format a les inferiors del Lille, Chevalier ha demostrat un creixement constant que el va portar primer a l'equip B del club francès, abans de passar al Valenciennes FC en qualitat de cedit en la temporada 21/22. Aquesta experiència li va permetre madurar, tornant posteriorment al primer equip del Lille, on actualment s'ha consolidat com a indiscutible titular.

Aquest progrés continu i la seva maduresa malgrat la joventut fan que Joan Laporta el vegi com una opció ideal no només per cobrir la possible absència prolongada de Ter Stegen, sinó també per convertir-se en el successor natural de l'alemany a llarg termini.

Interès des de la Premier League

No obstant això, el Barça haurà de competir amb diversos clubs de la Premier League interessats en el porter francès, cosa que podria complicar les negociacions. El seu perfil, caracteritzat per un excel·lent joc de peus, personalitat i reflexos ràpids, encaixa perfectament amb els estils de joc que prevalen en equips anglesos de primer nivell, disposats a oferir xifres temptadores per assegurar el seu fitxatge.

Davant aquest panorama, el Barcelona haurà d'actuar amb rapidesa i precisió per assegurar els serveis de Lucas Chevalier, una aposta que no només respondria a una necessitat urgent, sinó que podria significar un relleu natural a la porteria culé durant la pròxima dècada.