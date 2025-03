Campaña woke de Mundo Deportivo y Ernest Benach contra Joan Laporta

Mundo Deportivo sigue su habitual campaña contra el president del FC Barcelona, Joan Laporta. En esta ocasión, el diario del grupo Godó ha decidido dar voz al expresidente del Parlament, de ERC, Ernest Benach, que no ha dudado en atacar la reputación de Laporta, ahora, a cuenta del feminismo. El artículo se titula "¿Dónde están las mujeres en el Barça" y cuestiona la falta de poder femenino en la dirección.

Benach habla de los referentes de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Solo cita los nombres, pero sin entrar a valorar la importancia de los mismos. El Barça femenino es el mejor equipo del mundo. No tiene rival. Gana ligas sin perder un solo partido. Copas de la Reina. Champions.

Las instituciones dan la espalda al deporte practicada por mujeres. Prueba de ello es que las finales de la Copa de la Reina se juegan en horarios insultantes para los amantes al deporte y en estadios de pocas dimensiones, como el del Leganés o el Alcorcón.

Inversión del Barça en el fútbol femenino

Que el FC Barcelona lo gane todo no es casualidad. Es fruto de una gran inversión en cantera y en fichajes. El equipo de Pere Romeu tiene las mejores jugadores porque hay un proyecto sólido detrás. Algo que no han hecho los demás equipos, en especial, el Real Madrid de Florentino Pérez, al que no le importa construir un grupo competitivo capaz de discutir la hegemonía al FC Barcelona.

Así que, Ernest Benach, la respuesta de "dónde están las mujeres" se responde sola. En el Barça están las mujeres. En el primer equipo y en las categorías inferiores.

"Más allá de la vicepresidenta (Helena) Fort, no hay ninguna otra mujer en la Directiva, y en el núcleo donde se toman las decisiones, y ya sabéis de quién hablo, las mujeres no están ni se las espera. La propuesta de conseguir la paridad en la junta en dos mandatos me parece necesaria[...]", dice el expresidente del Parlament.

No solo Helena Fort. El Barça de Joan Laporta ha tenido históricamente diferentes mujeres en sus juntas directivas, como Magda Oranich. Además, que las puertas están abiertas para todas aquellas mujeres que quieran formar parte de la junta directiva, quien nunca ha puesto impedimentos ni los pondrá para que así sea. Cuando el Barça va bien, siempre hay sectores que buscan desestabilizar y poner en duda la gestión.