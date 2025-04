Juanma Rodríguez contra Lamine Yamal, David Bernabéu el posa a ballar: 'No saben...'

La polèmica s'ha instal·lat al voltant de Lamine Yamal, la jove promesa del FC Barcelona, després de la seva recent roda de premsa prèvia al partit de Champions League contra l'Inter de Milà. Les paraules del futbolista, considerat un dels grans talents del futbol europeu, han generat una intensa controvèrsia en els mitjans esportius i xarxes socials.

Amb tan sols 17 anys, Lamine Yamal és una de les grans joies del futbol actual. Les seves recents declaracions van mostrar una maduresa poc habitual en jugadors de la seva edat. Frases com "La por la vaig deixar a Mataró fa temps" o "No sento pressió, surto als partits a gaudir", van evidenciar una actitud tranquil·la i segura que ràpidament va cridar l'atenció.

No obstant això, aquestes paraules també van desfermar crítiques, especialment des d'alguns sectors més vinculats al Real Madrid. El periodista Juanma Rodríguez, reconegut per les seves intervencions en el programa El Chiringuito, va qüestionar durament el tractament mediàtic cap al jove jugador blaugrana, comparant-lo amb la figura del brasiler Vinicius Jr.

| FCB

Juanma Rodríguez qüestiona l'actitud mediàtica

En la seva intervenció, Juanma Rodríguez va mostrar la seva incomoditat per l'aparent "doble vara de mesurar". "Què madur, eh, què assenyat. Té el cap al seu lloc. Apassionant", va comentar amb notable ironia. El periodista va defensar que mentre Lamine Yamal és constantment lloat per la seva actitud madura, jugadors com Vinicius Jr. reben crítiques excessives per situacions similars.

Juanma Rodríguez va aprofundir afirmant: "A Vinicius cal machacar-lo, però a Sant Lamine Yamal cal posar-li cada dia dues espelmes i resar-li". A més, va assenyalar que malgrat la bona actitud mostrada per Yamal durant la major part de la seva intervenció, va existir "un minut" on el seu comportament hauria d'haver estat corregit per la seva excessiva confiança, en considerar que encara no ha guanyat cap títol significatiu.

David Bernabéu respon contundentment

La reacció a aquestes crítiques no es va fer esperar. David Bernabéu, periodista i conegut seguidor del Barça, va sortir ràpidament en defensa de Lamine Yamal. En un missatge publicat a Twitter, Bernabéu va afirmar amb rotunditat: "El dany que ja està fent Lamine Yamal. Molt. No saben què fer. Poesia". Amb aquesta breu però contundent publicació, Bernabéu va suggerir que la principal motivació darrere d'aquestes crítiques seria la por que desperta el talent emergent del jugador culé en alguns sectors madridistes.

La polèmica posa també en focus la comparació inevitable entre Lamine Yamal i Vinicius Jr. Encara que ambdós jugadors destaquen per la seva qualitat tècnica i desbordament en atac, les seves actituds públiques i gestos dins del camp semblen marcar una gran diferència en com són percebuts per mitjans i aficionats.

Mentre Vinicius ha estat criticat freqüentment per algunes reaccions temperamental, Yamal ha demostrat una postura més continguda i reflexiva davant els mitjans i també sobre el verd. Aquesta diferència d'estils i actituds podria explicar part del debat generat en les últimes hores.