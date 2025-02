Bones notícies per a Jagoba Arrasate al Mallorca

El Reial Mallorca es prepara per a un enfrontament crucial contra el Sevilla FC el pròxim dilluns 24 de febrer al Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquest partit és de vital importància per a ambdós equips, ja que busquen consolidar les seves aspiracions europees en una temporada altament competitiva.

Recuperacions clau al mig del camp

L'entrenador Jagoba Arrasate ha rebut notícies encoratjadores pel que fa a la recuperació dels seus jugadors. Els migcampistes Samu Costa i Manu Morlanes, que havien estat absents per lesions, han tornat als entrenaments amb el grup. Samu Costa, peça fonamental en l'esquema tàctic d'Arrasate, va patir molèsties físiques al final de l'encontre contra Osasuna, cosa que li va impedir participar en l'últim partit davant Las Palmas.

Per la seva banda, Manu Morlanes es va lesionar durant les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid i ha estat fora dels terrenys de joc des de llavors. El seu retorn aporta profunditat i opcions al centre del camp mallorquí. Durant l'absència de Costa i Morlanes, la dupla formada per Omar Mascarell i Darder ha demostrat un rendiment sòlid, proporcionant equilibri entre defensa i atac.

Aquesta situació planteja un dilema interessant per a Arrasate. Nantenir la parella que ha funcionat bé en els últims encontres o reincorporar els recentment recuperats, considerant la seva importància i estat físic. La competència interna al mig del camp podria elevar el nivell de rendiment de l'equip en aquest tram decisiu de la temporada.

Situació a la taula i aspiracions europees

Actualment, el Mallorca es troba en la setena posició de LaLiga, amb 34 punts, a només un punt del Rayo, que ocupa el sisè lloc. La lluita pels llocs europeus està summament renyida, amb diversos equips separats per escassos punts. Una victòria davant el Sevilla no només consolidaria les aspiracions europees del Mallorca, sinó que també podria servir com un impuls anímic per a la resta de la temporada actual.

Les pròximes jornades, claus

Malgrat les bones notícies pel que fa a recuperacions, el Mallorca ha d'afrontar el partit amb cautela. Set jugadors de l'equip estan apercebuts de sanció, incloent-hi titulars habituals com Samu Costa, Omar Mascarell i Martin Valjent. Una targeta groga addicional podria deixar-los fora del següent encontre contra el Deportivo Alavés.

Cosa que obligaria Arrasate a gestionar acuradament les alineacions i possibles substitucions durant el partit contra el Sevilla. El Sevilla FC, per la seva banda, ha mostrat una millora en el seu rendiment recent. L'entrenador Xavi García Pimienta va destacar l'actuació dels seus jugadors en l'última victòria contra el Real Valladolid, subratllant la importància de mantenir la consistència en el joc col·lectiu.

El Sevilla buscarà aprofitar la seva condició de local per sumar punts que l'acostin als llocs europeus. Cosa que afegeix un nivell addicional de dificultat per al Mallorca en aquest enfrontament.