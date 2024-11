Contratemps per a Simeone a l'Atlètic de Madrid: Jugador lesionat

El virus FIFA és un dels conceptes que més temen conèixer de primera mà els grans clubs amb jugadors que solen acudir a les trucades de les seleccions nacionals. És habitual que en aquestes aturades alguns futbolistes caiguin lesionats i ara li ha tocat patir-ho a l'Atlètic de Madrid.

I és que en plena recta final de novembre, el club matalasser enfronta un nou problema a la seva plantilla. Nahuel Molina, lateral dret i peça clau a l'esquema de Diego Simeone, estarà fora dels terrenys de joc durant almenys deu dies. Aquesta baixa es produeix després del retorn del jugador amb molèsties musculars a la cuixa des de la convocatòria de la selecció argentina.

Els serveis mèdics de l'Atlètic de Madrid han confirmat el diagnòstic realitzat per la selecció argentina. Nahuel Molina pateix una lesió muscular a la cuixa. Aquest contratemps impedirà al futbolista participar en els propers partits de l'equip blanc-i-vermell, incloent-hi el partit d'aquest dissabte contra l'Alabès i el decisiu duel de Champions League de dimarts davant de l'Sparta de Praga.

Si es compleixen els terminis previstos de recuperació, Nahuel Molina podria estar disponible per a la trobada contra el Reial Valladolid a l'Estadi José Zorrilla d'aquí a dues setmanes. Tot i això, dependrà de com evolucioni la seva recuperació en els propers dies, ja que fins i tot podria tornar abans.

Jugador clau per al Cholo

Nahuel Molina ha estat un pilar fonamental a la defensa de l'Atlètic de Madrid durant aquesta temporada. Ha disputat tots els partits de la Champions League i només s'ha perdut tres partits de LaLiga. La seva aportació no només ha estat defensiva; també ha destacat en atac, sumant una assistència a la Lliga i un gol a la competició europea.

L'absència del lateral argentí suposa un desafiament per a Simeone, que haurà de reorganitzar la línia defensiva en els pròxims compromisos. Tot i això, no tot són males notícies per al tècnic matalasser. Marcos Llorente, que també estava a la llista de lesionats, ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per als propers partits. Aquest retorn pot alleujar parcialment la càrrega a la banda dreta, encara que la influència de Molina a l'equip és difícil de reemplaçar.

El primer compromís que Nahuel Molina es perdrà serà contra l'Alabès, en un partit crucial per mantenir la bona ratxa de l'Atlètic a LaLiga. Els blanc-i-vermells, que ocupen la tercera posició amb 26 punts, estan a només un del Reial Madrid i aspiren a acostar-se encara més al liderat. A més, Molina també és dubte seriós per a l'enfrontament contra l'Sparta de Praga dimarts a la Champions League. Aquest partit és vital, ja que els primers duels dels blanc-i-vermells en aquesta competició han transcorregut amb més pena que glòria.