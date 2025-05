Així podria beneficiar-se el Barça del descens de l'Espanyol

per Joan Grimal

Als despatxos del Camp Nou es treballa a destall. Joan Laporta i Deco estan perfilant una operació molt poc mediàtica però amb gran potencial. Una operació d'intel·ligència. I és que de vegades, el reforç més decisiu no és el que acapara portades… sinó el que arriba sense fer soroll.

El fitxatge en qüestió té una clàusula assequible… però només si es dona una condició molt concreta. En cas que el seu actual equip descendeixi a Segona Divisió, el seu preu baixarà de 25 milions a només 15. I això canviaria radicalment l'equació econòmica per al Barça, que continua limitat pel fair play financer.

Un fitxatge condicionat per un descens

Aquesta operació, per tant, està en espera. Es decidirà en qüestió de dies, quan es disputi l'última jornada de LaLiga. Si l'Espanyol no guanya a Las Palmas i el Leganés venç al Valladolid, el descens es consumarà… i la ganga podria ser oficial. Al club blaugrana estan atents, perquè saben que no estaran sols en la subhasta.

Aquest porter ha estat, amb diferència, el millor jugador del seu equip. Amb 142 aturades en la temporada, lidera l'estadística de tota LaLiga EA Sports. La seva capacitat de reacció, la seva valentia en els un contra un i la seva serenitat amb la pilota als peus el converteixen en un porter d'elit.

A més, ha demostrat una personalitat impròpia de la seva edat. En plena tempesta esportiva, no s'ha amagat. Ha donat la cara davant els mitjans, ha liderat el vestidor i ha aguantat partits impossibles sense enfonsar-se mentalment. La seva maduresa, combinada amb el seu talent, el fan ideal per al futur del Barça.

El perfil que encaixa amb el nou Barça

Hansi Flick vol un Barça intens, dinàmic i valent. Un equip que pressioni amunt, que no tingui por de prendre riscos i que sàpiga sortir jugant des del darrere. Per això, la figura del porter és clau. I l'elegit compleix amb tots aquests requisits: format a casa, amb ambició, reflexos i sang freda.

A més, la seva fitxa seria baixa en comparació amb altres noms del mercat. I la seva edat —només 23 anys— garanteix recorregut per a una dècada. La seva arribada permetria una competència sana amb Ter Stegen i al mateix temps asseguraria una transició natural a mitjà termini. El pla està definit. Només falta que el destí doni llum verda.

El nom que ho canvia tot: Joan Garcia

I per fi, el nom. El jugador en qüestió no és altre que Joan Garcia, porter de l'Espanyol i una de les grans revelacions de la temporada. Si el club perico descendeix, el seu preu baixarà en picat. I el Barça ho sap. Per això ja ha preparat l'oferta. I si es donen les condicions, Joan Garcia podria ser culer aquest mateix estiu.

Una última clau poc coneguda: la clàusula de Joan Garcia puja a 30 milions en els últims 15 dies del mercat, i a 35 milions si és convocat amb l'absoluta. Per això el Barça vol tancar l'operació abans de l'Eurocopa, anticipant-se a qualsevol trucada de De la Fuente.