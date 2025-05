Bartomeu en xoc: El missatge de Joan Laporta després de guanyar la Lliga

El FC Barcelona ha tornat a conquerir la Lliga després d'una temporada plena d'alts i baixos emocionals, però marcada per una contundent recuperació esportiva i financera. El títol, celebrat massivament per aficionats i jugadors fins a la matinada, sembla haver reforçat la figura del seu president, Joan Laporta, qui no ha trigat a enviar un missatge potent que genera expectativa i enrenou tant en l'afició com en l'oposició del club.

Aquesta victòria suposa un impuls crucial per al projecte liderat per Joan Laporta. Després de diversos anys d'incertesa econòmica i fracassos esportius sota la presidència anterior, l'administració actual sembla haver estabilitzat la situació institucional del Barça, una cosa que el mateix Laporta es va encarregar d'enfatitzar després del triomf.

En declaracions posteriors a la celebració a Rac1, Laporta va destacar la importància simbòlica d'aquesta lliga, assegurant que el club "ha estat salvat". Aquest missatge no només busca reconnectar amb els socis més crítics, sinó també servir com a base per llançar la seva pròxima campanya electoral, una decisió que ha pres per sorpresa a molts, especialment a l'expresident Josep María Bartomeu, qui ha quedat visiblement descol·locat per la contundent afirmació de l'actual dirigent blaugrana.

Al llarg d'aquesta campanya, el Barcelona s'ha mostrat totalment dominant a La Lliga, sumant xifres notables tant en atac com en defensa.

El missatge clau de Joan Laporta

La celebració de la Lliga també va deixar espai per a la sorpresa política dins del club. Laporta, en una entrevista concedida poc després de la festa, va anunciar la seva intenció de presentar-se novament com a candidat a la presidència. "Estem fent una gran feina i mereixem seguir endavant", va afirmar amb contundència, marcant així l'inici extraoficial de la seva campanya electoral.

Aquesta declaració, encara que esperada per alguns, va agafar desprevingut a Bartomeu i a altres opositors, qui veien la possibilitat que Laporta aprofités la victòria esportiva per avançar eleccions. No obstant això, Laporta ha estat categòric en assegurar que respectarà els terminis habituals, evitant qualsevol acusació d'oportunisme polític.

Anècdotes i reaccions curioses després de la victòria

El triomf del Barça ha deixat imatges memorables que ja formen part de la història recent del club, reflectint la bona relació del planter amb l'afició. Marc Casadó va celebrar espontàniament a Canaletes, i jugadors com Dani Olmo, Eric García, Pedri i Iñigo Martínez van ser vistos desplaçant-se per Barcelona en bicicletes del servei públic, protagonitzant així escenes que defineixen el caràcter desenfadat i proper d'aquesta nova generació de futbolistes blaugranes.

Aquestes estampes, descrites per Laporta com "molt representatives", han servit també per reafirmar el seu missatge sobre la nova identitat de l'equip: més humil, compromesa i connectada amb la ciutat.