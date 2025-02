Confirmat: El Barça tanca a cost 0 el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada

per Sergi Guillén

El FC Barcelona està a punt d'assegurar el seu primer reforç per a la pròxima temporada 2025-26 sense cost de traspàs: Un sòlid defensa central del Bayer Leverkusen.

A pesar de comptar amb unes ofertes més lucratives, incloent-hi una destacada del Bayern de Munic, el jugador alemany de 29 anys ha decidit vestir la samarreta blaugrana. Fonts properes al futbolista han confirmat que el seu desig és unir-se al Barça, i s'espera una reunió a Barcelona per ultimar els detalls de la seva incorporació.

Un salt de qualitat en la plantilla

El FC Barcelona, sota la direcció d'Hansi Flick, busca reforçar la seva línia defensiva de cara a la pròxima temporada. Així doncs, la possible arribada de Jonathan Tah s'alinea amb l'estratègia del club d'incorporar jugadors experimentats sense incórrer en costos de traspàs. Una tàctica que ha estat essencial donada la situació financera actual.

Tah, amb contracte fins al 30 de juny amb el Bayer Leverkusen, es converteix en una oportunitat ideal per enfortir la rereguarda blaugrana. En la present temporada, Jonathan Tah ha estat una peça clau per al Bayer Leverkusen. Participant en 20 de les 21 jornades de la Bundesliga, així com en els 8 partits de la Champions League i 4 de la Copa.

| FC Barcelona

La seva consistència i rendiment han estat fonamentals per a l'equip dirigit per Xabi Alonso. A més, Tah ha estat internacional amb Alemanya en 33 ocasions, aportant experiència i solidesa a la defensa.

Un jugador d'una qualitat contrastada

Amb una estatura imponent de 1,95 metres, Jonathan Tah destaca per la seva fortalesa física i capacitat en el joc aeri. El seu estil de joc es caracteritza per una defensa sòlida, bona lectura del joc i habilitat per iniciar jugades des de la rereguarda.

Aquestes qualitats encaixen perfectament en l'esquema tàctic que Flick pretén implementar al FC Barcelona, buscant una defensa robusta que també contribueixi en la construcció ofensiva. La incorporació de Tah podria provocar moviments en l'actual plantilla defensiva del Barça.

Amb l'arribada de l'alemany, s'espera que el club avaluï la continuïtat d'alguns dels seus centrals actuals. Com Andreas Christensen, qui ja va estar a prop de sortir en el passat mercat d'hivern. Aquesta estratègia busca optimitzar la competència interna i assegurar una defensa d'elit per als desafiaments vinents.

| FCB

El club fa temps que el segueix de prop

La decisió de Tah d'unir-se al FC Barcelona es produeix després d'un intent fallit del club català per fitxar-lo l'estiu passat. Quan el Leverkusen es va negar a traspassar-lo malgrat saber que quedaria lliure en finalitzar la temporada. Ara, amb el seu contracte pròxim a expirar, el Barça ha reprès les negociacions, aprofitant la bona relació entre Hansi Flick i Tah, que van coincidir en la selecció alemanya.

Així doncs, la imminent arribada de Jonathan Tah al FC Barcelona representa una incorporació estratègica que reforça la defensa sense incórrer en costos de traspàs. La seva experiència i característiques de joc aportaran un alt valor afegit a l'equip, alineant-se amb els objectius esportius i financers del club per a la pròxima temporada.