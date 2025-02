La decisió de Vitor Roque que perjudica el Barça

per Sergi Guillén

El futur de Vitor Roque, jove promesa brasilera, ha generat un debat que podria tenir implicacions significatives per al FC Barcelona. Actualment cedit al Real Betis, la seva situació contractual i les ofertes d'altres clubs plantegen escenaris que podrien no ser favorables per al club català.

Un fitxatge que va acabar en fracàs

Vitor Roque, nascut el 28 de febrer de 2005 a Timóteo, Brasil, es va unir al FC Barcelona al juliol de 2023. Signant un contracte fins a la temporada 2030-31 amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. Després d'una breu etapa al primer equip, on va disputar 14 partits i va anotar 2 gols, va ser cedit al Betis a l'agost de 2024 per adquirir més experiència.

Des de la seva arribada al Betis, Roque ha participat en 19 encontres de lliga, sumant 4 gols. Encara que el seu rendiment ha estat intermitent, la seva adaptació a l'equip i a la ciutat ha estat notable. No obstant això, la recent incorporació de 'Cucho' Hernández al conjunt verd-i-blanc per 13 milions d'euros ha incrementat la competència a la davantera.

Interès del Palmeiras i possibles implicacions

El Palmeiras, un dels clubs més destacats del Brasil, ha mostrat un interès creixent en fitxar Vitor Roque. Per reforçar la seva plantilla de cara al Mundial de Clubs que se celebrarà al juny. Segons informes, el Palmeiras estaria disposat a oferir un contracte lucratiu que superaria el salari de Paulinho, convertint Roque en el seu jugador franquícia.

| Real Betis

El mercat de fitxatges al Brasil roman obert fins al pròxim 28 de febrer, la qual cosa brinda al Palmeiras una finestra d'oportunitat per negociar la incorporació immediata de Roque. No obstant això, perquè aquesta operació es concreti, seria necessari que el Betis i el Barcelona acordessin la rescissió anticipada de la cessió del jugador.

Detalls contractuals i opcions del Betis

L'acord de cessió entre el Barcelona i el Betis inclou una opció de compra per al club sevillà de 25 milions d'euros pel 80 % dels seus drets. Si el Betis decideix no exercir aquesta opció al finalitzar la temporada, el davanter tornaria al Barça sense cost addicional. En cas que el Betis executi la compra, el Baça tindria una clàusula de recompra de 27,5 milions d'euros vàlida fins a l'estiu de 2026.

Actualment, tant l'entorn del Betis com el del jugador han negat la possibilitat d'una sortida anticipada cap al Palmeiras. Roque se sent cada vegada més integrat a l'equip i a la ciutat, i no contempla una transferència a mitja temporada.

Impacte potencial en el FC Barcelona

Si el Betis decideix no exercir l'opció de compra i Roque torna al Barcelona al finalitzar la temporada, el club recuperaria un jugador amb experiència addicional a LaLiga. No obstant això, si el Palmeiras intensifica els seus esforços i aconsegueix fitxar el davanter, el Barça podria perdre una jove promesa.

A més, si el Betis opta per adquirir el jugador i posteriorment el FC Barcelona decideix exercir la clàusula de recompra el 2026. El club blaugrana hauria de desemborsar una quantitat addicional, la qual cosa podria no ser ideal des d'una perspectiva financera.