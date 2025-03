A cost 0: El davanter que es torna a oferir al Barça

per Joan Grimal

Els grans clubs europeus reben cada setmana ofertes de futbolistes que somien amb vestir els seus colors. Però de tant en tant, una trucada trenca la rutina. No per la seva forma, sinó pel seu contingut. Un gest directe, decidit, i amb una promesa que ha sorprès fins i tot els responsables esportius: arribar sense cap cost per ser el recanvi d'una de les estrelles actuals de l'equip.

La directiva no esperava aquesta oferta, però l'ha rebut amb atenció. El perfil encaixa, la situació contractual ajuda, i el context esportiu fa que la proposta tingui sentit. Malgrat que de moment es manté sota total discreció, la veritat és que el nom ja ha començat a circular pels passadissos del club, i les valoracions internes s'estan duent a terme amb prudència… però també amb creixent interès.

Un club que busca solucions

La temporada ha demostrat que l'equip necessita aire fresc en la seva parcel·la ofensiva. La figura del davanter centre continua sent crucial, però les exigències físiques i la necessitat de rotació han encès les alarmes. Encara que l'ariet titular conserva la seva jerarquia, la veritat és que el cos tècnic ja planeja un futur on la transició sigui suau, sense traumes ni urgències.

En aquest sentit, l'arribada d'un nou davanter que pugui assumir minuts, aportar gol i, sobretot, representar el futur, és una prioritat silenciosa. Però hi ha un problema: el mercat està car, i el marge financer és limitat. Per això, una proposta com la que ha arribat recentment al club ha estat rebuda amb sorpresa… i certa il·lusió.

Una oferta que ho canvia tot

No es tracta només que el jugador vulgui venir. El que ha cridat l'atenció és la seva disposició a fer-ho gratis, és a dir, sense que el club hagi de pagar cap traspàs. El contracte del futbolista entra en el seu últim tram, cosa que li permet negociar lliurement de cara al proper estiu. I el gest de prendre la iniciativa directament, contactant amb el president del club, ha estat interpretat com un senyal clar de compromís.

A més, el mateix jugador ha deixat clar que estaria disposat a adaptar-se al rol que li toqui assumir, conscient que arribaria a una plantilla amb jerarquies ben definides. Però no ve a ser comparsa: vol competir, millorar i créixer sota la filosofia d'un equip que admira des de fa anys.

Jonathan David, el nom que ha sorprès el Barça

El protagonista d'aquesta història és Jonathan David, actual davanter del Lille, internacional amb Canadà i un dels talents joves més constants del futbol francès. Als seus 24 anys, ha signat temporades amb xifres de doble dígit en gols, combinant velocitat, intel·ligència tàctica i capacitat per jugar en diferents posicions ofensives.

David veu en el FC Barcelona una oportunitat esportiva i un salt natural en la seva carrera. I si l'operació es concreta, podria convertir-se en una de les incorporacions més intel·ligents del proper mercat: talent, joventut i cost zero. De vegades, el gol truca abans del que s'esperava.