El Barça podría denunciar a Javier Tebas: El motivo

En medio de las negociaciones más calientes del mercado, el FC Barcelona se ha visto envuelto en una tormenta institucional que amenaza con cambiar las reglas del juego en el fútbol español. Todo estalló cuando se hizo público que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantuvo una reunión con directivos del Athletic Club de Bilbao para facilitar información económica sensible sobre el club azulgrana. Una filtración que podría haber sido decisiva para frustrar el fichaje de Nico Williams por el Barça y que ahora ha levantado un debate inédito en la historia reciente de la competición.

La reunión de la discordia: el Athletic Club, Tebas y la economía del Barça

La polémica saltó a los medios cuando tanto el Athletic Club como Javier Tebas reconocieron públicamente que habían mantenido una reunión en la que se analizaron a fondo los estados financieros del Barça y su capacidad para inscribir jugadores bajo la famosa regla 1:1. Según diversos medios, esta información fue utilizada por el club vasco para trasladar a Nico Williams y a su entorno la idea de que fichar por el Barça suponía un riesgo, dado que la inscripción no estaba asegurada.

Miguel Galán, presidente de CENAFE, fue uno de los primeros en destapar el escándalo: “Al presidente del Athletic Club en dicha reunión se le mostró la información de los estados financieros intermedios del FC Barcelona, permitiéndole verificar in situ que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se reflejaba ningún importe relacionado con la operación corporativa de venta de los asientos VIP. Además, el presidente de LaLiga informó explícitamente sobre la reducción de la LCPD del FC Barcelona y que este no disponía de saldo ni capacidad de inscripción”.

Un escándalo que puede acabar en los tribunales

Las consecuencias de la filtración han ido más allá del mercado de fichajes. El propio Miguel Galán dejó claro en El Chiringuito que “en vía administrativa, seguro” habría argumentos para denunciar a Tebas, y que incluso “en vía penal, que sería un presunto delito de revelación de secretos, indicios hay”. Según Galán, el artículo 5 de los reglamentos de LaLiga prohíbe expresamente facilitar información, datos y documentos de los clubes a terceros, algo que, en este caso, habría sido vulnerado.

Preguntado por Josep Pedrerol sobre si la revelación de datos al Athletic había sido determinante en la decisión final de Nico Williams, Galán fue contundente: “A cien por cien, totalmente. Con esa información económica del FC Barcelona, donde el presidente de la Liga les dijo que no tenían capacidad de saldo ni poder de adquisición, le dijeron[a Nico]que no podían firmar un contrato en esas condiciones porque no iban a ser inscritos”.

La reacción de la opinión pública y la presión sobre el Barça

En redes sociales, periodistas y aficionados no han tardado en exigir responsabilidades. El periodista Víctor Lozano lo expresó con claridad: “El Barça debe investigar esto de inmediato y si es cierto (yo no tengo duda de que lo es) actuar de inmediato y denunciar y echar a este señor madridista. El presidente de la liga revelando datos confidenciales con la intención de torpedear el fichaje de un club es gravísimo!”.

El propio Galán ha insistido en que “si el Fútbol Club Barcelona y su presidente no inician una denuncia contra el presidente de La Liga, se merecen todo lo que está pasando. La falta de acción en ese sentido solo agrava la situación y permite que se sigan perpetuando las irregularidades y arbitrariedades de Javier Tebas contra el FC Barcelona”.

Un mercado manchado y un precedente peligroso

La polémica ha dejado claro que la guerra institucional en LaLiga va mucho más allá de lo deportivo. Las acciones de Javier Tebas no solo han impactado en el futuro de Nico Williams, sino que, según los expertos, han puesto en peligro la imagen y la credibilidad del campeonato. Revelar datos confidenciales para influir en un fichaje podría marcar un antes y un después en la forma de operar de los clubes y la Liga.

Mientras la afición sigue digiriendo el “no” de Nico Williams y la falta de refuerzos, en los despachos del Camp Nou se exige una reacción inmediata. La historia aún no ha terminado y la batalla legal podría estar solo en su primer capítulo.