L'Atlètic de Madrid es fixa en un altre futbolista de la UD Las Palmas

L'Atlètic de Madrid segueix atent al mercat de fitxatges a la recerca de reforços que puguin enfortir la plantilla de cara a la pròxima temporada. Amb la necessitat de renovar certes zones del camp, el club colchonero ha posat la seva mirada en LaLiga. Per trobar talent emergent que pugui encaixar en el seu esquema de joc.

Un dels equips que més ha cridat l'atenció de els ojeadors rojiblancos és la UD Las Palmas. Tot i la seva situació complicada a la taula, el conjunt canari ha mostrat diversos jugadors amb un gran potencial, despertant l'interès de diferents equips de primer nivell. Ara, els del Metropolitano han centrat el seu interès en un migcampista que s'ha convertit en una peça totalment clau per a l'equip insular dirigit per Diego Martínez.

Una de les revelacions de la temporada

Dário Essugo, migcampista portuguès de 19 anys, està realitzant una gran temporada amb Las Palmas. Va arribar l'estiu passat cedit pel Sporting de Lisboa i, des de la seva arribada, s'ha consolidat en l'esquema de l'equip groc. El seu rendiment ha estat tan destacat que diversos clubs europeus han començat a interessar-se en el seu fitxatge de cara al pròxim mercat d'estiu.

El jugador lusità ha disputat 14 partits a LaLiga EA Sports, mostrant una gran capacitat per recuperar pilotes i distribuir el joc a la medul·lar. La seva força física, tècnica i maduresa sobre el camp l'han convertit en un dels migcampistes més prometedors del campionat espanyol. La seva evolució no ha passat desapercebuda per a equips com el Chelsea, però ara l'Atlètic i el West Ham United també han entrat en la lluita pel seu fitxatge.

El seu club d'origen, conscient del seu potencial

L'Sporting de Lisboa, club que posseeix els seus drets, estaria disposat a vendre el jugador en el pròxim mercat d'estiu. Segons informacions recents, el seu preu de mercat se situa al voltant dels vuit milions d'euros. Encara que la competència per la seva incorporació podria elevar el seu valor en els pròxims mesos.

Mentre es defineix el seu futur, Essugo continua enfocat en el seu rendiment amb Las Palmas, que es troba en una situació molt delicada a la taula classificatòria. L'Atlètic de Madrid seguirà de prop l'evolució d'Essugo en les pròximes setmanes. Amb la possible sortida d'alguns migcampistes a l'estiu, el club rojiblanco busca assegurar un reforç de garanties que pugui aportar frescor i qualitat a la medul·lar del camp.

La lluita pel fitxatge del portuguès promet ser intensa, i no es descarten noves ofertes en els mesos vinents. Per ara, el jove talent segueix enfocat en rendir al màxim amb Las Palmas i ajudar l'equip en la lluita per la permanència a Primera.