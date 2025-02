Acaba contracte al Real Madrid i García Pimienta el vol per al Sevilla

per Sergi Guillén

El Sevilla FC ha començat a planificar la pròxima temporada amb l'objectiu de reforçar la seva plantilla sense realitzar grans inversions econòmiques. La direcció esportiva del club andalús busca incorporar jugadors amb experiència en l'elit del futbol europeu. Especialment aquells que puguin arribar a cost zero i aportar un salt de qualitat immediat.

Sota la direcció de García Pimienta, l'equip vol enfortir posicions clau i assegurar-se de comptar amb futbolistes versàtils que s'adaptin a diferents esquemes de joc. La renovació del tècnic català demostra la confiança del club en el seu projecte a llarg termini i la seva intenció de consolidar un equip competitiu en totes les competicions. En aquest context, el Sevilla ja ha posat la seva mirada en un nom que encaixaria perfectament en aquesta filosofia.

El jugador que segueixen de prop

Lucas Vázquez, actual jugador del Real Madrid, es troba en l'òrbita del conjunt sevillista. El seu contracte amb l'equip blanc finalitza al juny de 2025, cosa que el converteix en una opció atractiva per a diversos clubs europeus, inclòs el mateix Sevilla. La possibilitat de fitxar-lo sense cost de traspàs ha despertat l'interès a Nervión, on consideren que la seva arribada podria ser un reforç de primer nivell per a la pròxima temporada.

Als seus 33 anys, Vázquez ha demostrat ser un jugador polivalent i compromès. Encara que va iniciar la seva carrera com a extrem dret, la seva capacitat d'adaptació li ha permès exercir-se amb solvència com a lateral dret. Especialment en moments en què el Real Madrid ha afrontat baixes en aquesta posició.

Aquesta versatilitat és precisament el que atrau al cos tècnic del Sevilla FC, que valora la possibilitat de comptar amb un futbolista molt capaç de cobrir múltiples rols al camp. Durant la present temporada, el jugador ha assumit un paper més protagonista a causa de la lesió de llarga durada de Dani Carvajal. El Real Madrid ha dipositat la seva confiança en ell per ocupar el lateral dret, descartant la incorporació de nous fitxatges per a aquesta posició.

Aquesta responsabilitat addicional ha reforçat la seva experiència i demostrat la seva capacitat per rendir en situacions de pressió. El Sevilla ha recorregut en diverses ocasions a fitxatges a cost zero per reforçar la seva plantilla. I en aquest cas, la trajectòria de Lucas Vázquez en l'elit del futbol europeu el converteix en una opció d'alt nivell.

Amb títols de Champions League, Lligues i Copes en el seu palmarès, el futbolista encara té molt a aportar, i podria convertir-se en un pilar fonamental del projecte de García Pimienta. Per ara, la decisió final està en mans del jugador, que haurà d'avaluar si continua la seva etapa al Real Madrid o busca un nou repte en la seva carrera. Mentrestant, el Sevilla seguirà atent a qualsevol moviment, esperant aprofitar l'oportunitat de sumar un futbolista amb la seva experiència sense la necessitat de realitzar una gran inversió econòmica.