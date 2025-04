Atlètic de Madrid, Betis, València, Vila-real i Mallorca competeixen per un jugador

per Iker Silvosa

El Valencia CF es troba en plena planificació per a la pròxima temporada, i un dels seus principals objectius és assegurar-se la continuïtat de jugadors que han demostrat un rendiment notable. Dins d'aquest context, hi ha un migcampista argentí el futur del qual manté en suspens diversos equips de LaLiga, a causa del seu excel·lent rendiment aquesta temporada.

Enzo Barrenechea, migcampista cedit per l'Aston Villa al Valencia CF, s'ha convertit ràpidament en una peça fonamental de l'equip che, destacant especialment des de l'arribada a la banqueta del tècnic Carlos Corberán. Sota la seva direcció, Barrenechea ha assolit el pic més alt del seu rendiment, oferint possiblement la millor versió de tota la seva carrera.

| VCF

Les paraules del jugador sobre la seva estada a València han despertat l'optimisme entre els aficionats valencianistes: "Em vaig enamorar de València des del primer dia. Em va encantar tot: el club, la ciutat, els meus companys, el tracte de la gent. Tot això com a jugador et suma moltíssim". Aquesta connexió emocional podria jugar a favor del club en les negociacions per prolongar la seva permanència.

Durant la present campanya a LaLiga, Enzo Barrenechea ha disputat 25 partits, marcant 1 gol i proporcionant 2 assistències. La seva presència al terreny de joc ha estat gairebé constant, acumulant 1841 minuts en la competició de lliga, xifres que mostren clarament la confiança dipositada en ell pel cos tècnic.

A més, el seu estil equilibrat, que combina solidesa defensiva i precisió en la distribució del joc, l'ha convertit en un migcampista integral, molt valorat en un futbol cada vegada més exigent i tàctic com l'espanyol. El jugador argentí ha demostrat maduresa i capacitat d'adaptació poc comunes en futbolistes tan joves.

Equips interessats en Barrenechea

El rendiment excel·lent de Barrenechea ha captat l'interès de nombrosos clubs espanyols que ja han començat a moure fitxa per fer-se amb els seus serveis. Equips com Villarreal, Betis, Mallorca i Atlètic de Madrid estan decidits a presentar batalla en aquest pròxim mercat de fitxatges.

El Villarreal i el Betis busquen reforçar el seu centre del camp amb jugadors de projecció que ja coneguin bé la lliga espanyola. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid està a la recerca de rejovenir la seva plantilla i considera l'argentí com una excel·lent opció per reforçar la seva medul·lar. El Mallorca, amb aspiracions a fer un salt de qualitat, també observa amb deteniment el jugador.

La postura de l'Aston Villa

Des d'Anglaterra, l'Aston Villa manté l'última paraula respecte al futur de Barrenechea. El tècnic Unai Emery ha manifestat la seva intenció d'avaluar-lo durant la pròxima pretemporada, abans de decidir si l'incorpora definitivament al conjunt britànic o si permet una nova cessió, cosa que sembla el més probable a causa de la importància estratègica del jugador en un futur pròxim per als anglesos.

Tot indica que la decisió final sobre Barrenechea no serà senzilla. Encara que el Valencia CF té la intenció ferma de mantenir-lo almenys una temporada més, la competència serà ferotge. L'Aston Villa, conscient del valor actual del jugador, només estaria disposat a acceptar una cessió més, donat el potencial que veuen en el migcampista argentí. Això, o una suculenta oferta econòmica.