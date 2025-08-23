Archivo VAR dicta sentencia tras el polémico penalti contra el Barça: 'Cruce de...'

En el Ciutat de València se respira esa tensión que acompaña las noches grandes. El escenario invita a pensar en detalles, en decisiones finas y en personalidad competitiva. LaLiga se decide muchas veces en matices que cambian el pulso de un encuentro.

Esta noche, 23 de agosto de 2025, la última jugada del primer tiempo encendió todo. El VAR llamó al colegiado y señaló una mano dentro del área que pesó muchísimo. El lanzamiento posterior amplió la ventaja local antes del descanso y condicionó el guion.

Reacción del Barça en la reanudación y un marcador que viró en minutos concretos

La segunda parte confirmó la reacción azulgrana con Pedri marcando al 49' desde la frontal. Tres minutos después igualó Ferran Torres tras un córner, certificando el 2-2 en el marcador. Antes, Morales había transformado un penalti tras revisión, decretado por mano de Balde, en el 45'+7. El árbitro principal es Alejandro Hernández Hernández y en la cabina está Figueroa Vázquez.

| Movistar Plus+

Archivo VAR cuestiona la decisión y habla de “cruce de cables” con el colegiado

En X, Archivo VAR fue rotundo y habló de un cruce de cables en la revisión. Aseguran que Balde tenía la mano próxima al cuerpo y la estaba recogiendo, por lo tanto no era penalti.

Qué dice la Circular 3 sobre manos y por qué condiciona la jugada de esta noche

La Circular 3 del Comité Técnico de Árbitros fija cuándo la mano es sancionable en el área. Entre los supuestos destacables, subraya la mano claramente despegada y alejada del cuerpo del jugador. Si el brazo acompaña el movimiento natural y no aumenta el volumen, la infracción pierde consistencia.

Pedri acelera el juego interior, Raphinha activa la estrategia y Ferran aparece decisivo

El Barça mejoró tras el descanso con más ritmo interior de Pedri y presencia de Yamal. Las jugadas a balón parado activaron a Raphinha, que sirvió el córner del empate y generó peligro continuo. Ferran ya había avisado con un disparo al larguero en la primera parte, mostrando puntería calibrada.

Cinco minutos que cambiaron inercias: del 2-0 al 2-2 con fútbol y determinación

El tramo entre el 49' y el 52' comprimió emociones y volteó inercias peligrosamente. El golazo de Pedri activó líneas de pase y el equipo volvió a pisar área. El empate de Ferran nació en estrategia, castigando la defensa zonal tras dos saques de esquina.

| FCB

Jornada 2 y necesidades competitivas: ascenso granota y aspiración culé en LaLiga 2025/26

Levante regresa a la élite y necesita validar su plan con resultados frente a gigantes. El Barça de Flick busca regularidad temprana y corregir desajustes en transiciones y centros laterales. El partido corresponde a la Jornada 2 de LaLiga 2025/26, con calendario aún muy abierto.

La gran pregunta para el tramo final y el debate que seguirá mañana

¿Fue penalti la mano de Balde según la Circular 3 y el espíritu de la norma vigente? La jugada se analizará en frío, pero hoy marca un encuentro vibrante y lleno de giros. El desenlace puede reforzar lecturas enfrentadas sobre el VAR, aunque la reacción culé ya es noticia.