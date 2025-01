El Arsenal quiere a un jugador del Barça: La respuesta de Joan Laporta

Por si no fuera ya lo suficientemente movida la actualidad del Barça, ahora ha surgido un nuevo rumor que podría entorpecer la tranquilidad en la que se halla la entidad. Según ha informado El Nacional, los ‘gunners’ habrían posado su mirada en un futbolista que, pese a su proyección y a haber sido importante en el pasado, podría no terminar de convencer a Hansi Flick en este arranque de temporada. De hecho, sus actuaciones discretas y los errores defensivos que ha cometido en LaLiga y en la UEFA Champions League han alimentado las dudas sobre su continuidad en el Camp Nou.

Ese jugador es Alejandro Balde, el prometedor lateral izquierdo de 21 años formado en La Masía. Tras un curso anterior complicado, marcado por una grave lesión y la pérdida de protagonismo en el once, Flick decidió darle un voto de confianza y frenó cualquier tentativa de traspaso en verano. Confiaba en que Balde recuperaría su mejor versión y regresaría al nivel que lo convirtió en una de las grandes promesas del panorama internacional. Sin embargo, hasta el momento, el rendimiento del joven no ha sido el esperado: si bien acumula 25 apariciones esta campaña, con un gol y cinco asistencias, se han visto múltiples errores en la parcela defensiva. A ello se suman varios partidos en los que el canterano no ha mostrado la solidez requerida en la retaguardia.

| FCB

Todo esto ha hecho que la directiva del Barça, encabezada por Joan Laporta y su director deportivo, Deco, comience a plantearse seriamente la llegada de otro lateral zurdo en el próximo mercado de fichajes. Algunos nombres figuran en la agenda, mientras se sigue evaluando la progresión de Balde y el encaje que podría tener un refuerzo de garantías. Paralelamente, en los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de una salida del internacional español: de recibir una oferta “convincente e interesante”, el club no descarta negociar. De hecho, ya sanemos que una gran venta supondría un enorme alivio financiero para las arcas de los catalanes.

Hablemos de números

Es justo aquí donde aparece el Arsenal de Mikel Arteta. El conjunto londinense estaría dispuesto a desembolsar unos 30 millones de euros, más otros 10 en variables, por el defensor, según aseguraba el medio anteriormente mencionado. Una cifra que, no obstante, no satisface las pretensiones del Barça. Desde las oficinas del Camp Nou se insiste en que, como mínimo, solicitarán 55 millones de euros para dejar marchar a Balde, un precio que consideran ajustado teniendo en cuenta sus 104 partidos disputados con el primer equipo (3 goles, 12 asistencias) y el hecho de que aún conserva un enorme margen de mejora.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Este supuesto interés del Arsenal se entiende, por un lado, ante la necesidad de reforzar el costado izquierdo de la zaga; y por otro, por la seducción que ejerce la Premier League sobre Balde, a quien se ve como una pieza con mucha proyección y un estilo de juego atractivo para el fútbol inglés. Sin embargo, la incógnita reside en si los londinenses darán el paso de elevar su oferta hasta el umbral de los 55 ‘kilos’ exigidos, una cantidad que, a priori, se aleja significativamente de sus planes iniciales.

Por el momento, la respuesta de Joan Laporta es clara: no se aceptará menos de esa cifra. El propio presidente, que ya expresó recientemente su intención de no “regalar” a ningún jugador formado en la cantera, avala esta postura. Habrá que ver si el Arsenal está dispuesto a subir la apuesta o si decide mirar hacia otro objetivo para cubrir su lateral izquierdo. Y también si esta información evoluciona a objetivo real del elenco londinense o si se queda en un simple rumor.