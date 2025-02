Antoine Griezmann: Decisión tomada, el Cholo Simeone ya lo sabe

El Atlético de Madrid sigue peleando por afianzarse como uno de los grandes animadores de la temporada. Sus últimas actuaciones, con un ataque consolidado y una defensa que mejora cada jornada, han convencido a la afición de que el proyecto mantiene un sólido futuro. Diego Pablo Simeone, consciente de la competitividad de LaLiga y la UEFA Champions League, diseña un plan a largo plazo para mantener al equipo en lo más alto.

Los rojiblancos están a un único punto del liderato en la competición doméstica, ostentado por el Real Madrid, y lograron sellar su pase directo a los octavos de la Champions League. No obstante, según informa El Nacional, se ha producido un acontecimiento que ha sacudido la tranquilidad del cuerpo técnico y los despachos colchoneros.

El protagonista es Antoine Griezmann, un referente en la delantera rojiblanca y uno de los futbolistas más determinantes de la historia del club. Con 15 goles y 6 asistencias esta temporada, el campeón del Mundial de Rusia está firmando una actuación que lo sitúa entre los mejores arietes del momento.

El delantero francés, a pesar de que sus números exhiben un altísimo nivel, ya ha comentado en la intimidad que siente que la etapa en el Civitas Metropolitano llega a su fin. Su segunda etapa en el Atleti arrancó con ciertas dudas, sobre todo por su pasado barcelonista, pero se ha ganado el cariño de la afición y el respeto de todos en el vestuario. Desde El Nacional subrayan que El Principito ya habría comunicado al Atlético que este es su último año como jugador rojiblanco.

Últimos meses de El Principito

El francés, que ya tiene 33 años, conserva un contrato con los colchoneros hasta el año 2026, lo cual, en teoría, debería garantizarles una temporada más. Sin embargo, el propio Griezmann siente que el próximo verano será el momento apropiado para dar por concluida su historia con la entidad madrileña. Simeone, enterado de esta determinación, respeta la decisión de su pupilo, aunque, según remarca El Nacional, se aferra a la mínima esperanza de que pueda revertir ese pensamiento.

Tal y como pasó en 2019, cuando Griezmann partió rumbo al Barça, el atacante deja claro que su prioridad es despedirse en un contexto competitivo óptimo. Las excepcionales cifras que acumula—con 196 goles y 90 asistencias en 421 apariciones con el Atlético—lo convierten en una leyenda viva del club. De hecho, en el duelo de este fin de semana frente al Mallorca, entró en el top 10 de jugadores con más partidos en la historia de la entidad.

Sin embargo, más allá de su estatus, el ariete quiere rebajar la exigencia diaria, algo muy característico de su carácter reservado y su deseo de hallar un ambiente más relajado en la recta final de su carrera. En este sentido, la Major League Soccer aparece en el horizonte como destino tentador, especialmente por su afinidad con la cultura estadounidense y su afición incondicional a la NBA.

En El Nacional especulan con que, si se produce esta marcha, no sería al Inter de Miami, sino a otra franquicia puntera del fútbol norteamericano, como Los Ángeles FC, en el Atalanta United, en el New York City o en el New York Red Bulls. Con la creciente relevancia de la MLS, varios equipos podrían plantear el fichaje del ex de la Real Sociedad.

El Atlético, por su parte, tendrá la tarea complicada de hallar un recambio que logre aproximarse a la calidad que ofrece Griezmann. De hecho, se han filtrado nombres como el de Paulo Dybala, con un perfil técnico elevado que podría encajar en el sistema de Simeone. En cualquier caso, será un desafío mayúsculo para la dirección deportiva, que se enfrentará a la difícil misión de encontrar un nuevo referente ofensivo tras la salida del galo.