Se irá en enero: Hansi Flick deja claras sus intenciones con el 11 inicial del Barça

Dicen que los hechos hablan más que las palabras; y este dicho es aplicable a cualquier circunstancia de la vida, también en el fútbol. Hansi Flick tuvo que tomar difíciles decisiones durante sus primeros días como técnico culé para confeccionar una plantilla lo suficientemente competitiva. Y el buen estado de forma actual del equipo, así como los extraordinarios resultados, demuestran que realizó una gran labor.

No obstante, la realidad es que no estuvo acertado en todas y cada una de las determinaciones que concretó. Algunos de los jugadores a los que consideró oportuno brindar una oportunidad más, con la confianza de que podría conseguir sacar su mejor versión, no han cumplido con sus expectativas. Uno de los casos más evidentes es Ansu Fati.

La pérdida de confianza de Hansi Flick en el joven atacante se demuestra en que, pese a disponer de dos bajas en la parcela ofensiva para el duelo en el Reale Arena, el alemán no le ha otorgado el privilegio de la titularidad. Ni Dani Olmo ni Lamine Yamal están disponibles para ser de la partida inicial en el choque frente a la Real Sociedad, pero ninguno de los dos huecos que han quedado disponibles han ido a parar a Ansu Fati.

Esperanzas esfumadas con Ansu Fati

De hecho, lo más normal hubiera sido que el '10' hubiera entrado en la posición de Lamine Yamal, pues es el único extremo que figura entre los suplentes. En lugar de eso, Hansi Flick ha decidido incluir a un centrocampista más, Fermín López, en el once inicial. Una decisión que, desde luego, demuestra que el teutón ya ha tirado la toalla en su deseo de recuperar la mejor versión de Ansu Fati.

Esto no hace más que sospechar que Ansu Fati será uno de los principales candidatos a abandonar el equipo culé en el próximo mercado invernal. El joven ya ha agotado sus comodines en el Barça y todo apunta a que podría poner rumbo a Sevilla, a Lisboa, a Como o a algún equipo de la Premier League. Sea como sea, lo que está claro es que Hansi Flick ya no confía en él.

Son apenas 136 minutos los que ha disputado Ansu Fati esta temporada, repartidos en seis duelos; sólo en uno de ellos fue titular. No ha tenido ninguna influencia de gol, ni a través de gol ni a través de asistencia, y no ha logrado ser determinante cuando entraba en contacto con el balón. No es nada descartable que pueda tener minutos en la segunda parte, pero las esperanzas de recuperarle ya se han esfumado completamente.