Alfredo Duro y Tomás Roncero alimentan la teoría de la conspiración: 'El VAR...'

La jornada 33 de LaLiga dejó una de esas noches donde el fútbol se mezcla con la controversia. El FC Barcelona logró imponerse por la mínima al RCD Mallorca en Montjuïc (1-0), pero más allá del resultado y de los tres puntos, lo que ha acaparado la atención ha sido una acción en la que el VAR anuló un gol a los baleares por un fuera de juego que, para muchos, no existió. Las redes sociales ardieron, y las voces más mediáticas del madridismo no tardaron en reaccionar.

Dominio azulgrana sin premio en la primera parte

El conjunto de Hansi Flick salió desde el primer minuto decidido a resolver el partido por la vía rápida. Con un once en el que destacaban rotaciones y jóvenes como Héctor Fort o Ansu Fati, el Barça arrinconó al Mallorca en su campo durante toda la primera parte. Fueron 24 disparos solo en esos 45 minutos, una cifra que no se veía en la Liga desde la temporada 2003-2004. El portero Leo Román fue el héroe del equipo bermellón, con paradas de todos los colores.

| XCatalunya, Canva

Pese al dominio absoluto, el gol no llegaba. Y en medio de ese asedio azulgrana, ocurrió lo inesperado: el Mallorca cazó una contra y anotó el 0-1. El tanto fue obra de Mateu Morey, pero la alegría duró apenas unos segundos. El árbitro Ortiz Arias lo anuló tras recibir la señal del VAR. La explicación: fuera de juego milimétrico.

El VAR, protagonista una vez más

Lo más llamativo no fue solo la decisión, sino la velocidad con la que se tomó: apenas 15 segundos. En ese breve lapso, se analizó una jugada ajustadísima sin mostrar líneas claras ni una repetición concluyente. Las redes estallaron. Muchos se preguntaban si realmente era posible evaluar con tanta certeza una jugada así en tan poco tiempo.

La polémica se intensificó cuando voces como la de Alfredo Duro se sumaron con dureza. El tertuliano lo dijo alto y claro:

"¡Gol anulado al Mallorca por fuera de juego inexistente!! Seguimos demostrando que la Liga Negreira está en plena forma!!!"

Una frase que resume el sentir de muchos aficionados madridistas y neutrales que no vieron clara la anulación.

A las críticas de Duro se sumó Tomás Roncero, que no se quedó callado y lanzó otro dardo:

"Gol anulado al Mallorca estando aparentemente en línea. El del VAR resuelve el tema en 7 segundos. No se cortan un pelo. Otra vez un acto de fe para creerse los muñequitos que ponen."

Roncero, fiel a su estilo, volvió a cargar contra lo que considera una justicia selectiva cuando el Barça está en el campo.

| Canva

El gol de Olmo y el desenlace

Tras el descanso, el Barcelona volvió a salir con la misma intensidad. El Mallorca, que había resistido con uñas y dientes, se desmoronó en una jugada en la que Dani Olmo, muy participativo todo el partido, aprovechó un rechace para marcar el 1-0. Fue un gol liberador para los locales, que ya habían probado de todas las formas posibles.

A partir de ahí, el Barça administró la ventaja y, aunque no amplió el marcador, logró mantener su portería a cero. Con esta victoria, los culés siguen en la lucha por el título, aunque cada vez con menos margen para el error.

¿Un error arbitral más o simple mala suerte?

Lo cierto es que este episodio ha vuelto a encender el debate sobre la utilización del VAR y su aplicación desigual. Para muchos, decisiones como la del fuera de juego milimétrico al Mallorca no se toman con la misma ligereza en todos los partidos. Las quejas no solo llegaron desde Madrid, también aficionados de otros equipos criticaron que no se mostraran las líneas del fuera de juego de manera clara en televisión.

El VAR nació para ofrecer transparencia y justicia al juego, pero cuando las decisiones se toman en segundos y sin mostrar pruebas concluyentes, lo que se genera es desconfianza. La indignación de Alfredo Duro y Tomás Roncero puede ser exagerada para algunos, pero conecta con un sentimiento generalizado de sospecha.

Y así, mientras el Barça celebra los tres puntos, muchos siguen preguntándose si en Montjuïc se ganó solo sobre el césped… o también desde la sala VOR.