Carlo Ancelotti no seguirà i Florentino Pérez sorprèn amb el seu preferit

La banqueta del Real Madrid torna a estar al centre de totes les mirades després d'una temporada que està lluny de les expectatives generades pel club. La figura de Carlo Ancelotti ha perdut força en les últimes setmanes, i tot i que el tècnic italià encara manté contracte vigent, des de la direcció madridista ja treballen en alternatives que generin il·lusió i èxits immediats al Santiago Bernabéu, tal com afirmen diversos mitjans.

El Real Madrid travessa un dels seus moments més delicats en anys recents. Després de diverses derrotes claus i un rendiment irregular, els dirigents del club blanc veuen imprescindible un canvi radical a la banqueta. Carlo Ancelotti, qui va tornar a Madrid amb la missió de recuperar la glòria europea, sembla haver esgotat el seu crèdit, i les recents eliminacions han accelerat la recerca del seu substitut.

Florentino Pérez, president madridista, conscient de la situació i pressionat pels recents èxits del FC Barcelona sota el comandament de Hansi Flick, ha decidit apostar fort per tornar al cim, generant sorpresa amb la seva elecció predilecta per assumir les regnes de l'equip merengue.

Klopp, el favorit de Florentino Pérez

I segons ha informat UOL Esporte, l'elegit per Florentino Pérez no és altre que Jürgen Klopp, un dels entrenadors més prestigiosos i laureats del panorama futbolístic internacional. El tècnic alemany, conegut per la seva etapa exitosa al Borussia Dortmund i especialment al Liverpool, actualment exerceix un rol allunyat dels terrenys de joc com a director esportiu del poderós grup Red Bull.

Klopp, però, hauria mostrat predisposició a tornar a les banquetes sempre que es compleixin condicions específiques. Fonts properes a l'entrenador asseguren que només negociaria amb dues opcions: la selecció brasilera o el Real Madrid. L'entrenador estaria buscant un projecte ambiciós que li ofereixi control total i una clara opció a disputar tots els títols, condicions que Florentino Pérez estaria disposat a oferir.

Durant la seva etapa al Liverpool, Klopp va aconseguir conquerir absolutament tots els títols possibles, inclosos la Premier League, la Champions League i el Mundial de Clubs. Aquest èxit rotund i el seu conegut estil de joc basat en la pressió intensa, el dinamisme i la verticalitat encaixen a la perfecció amb el que busca Florentino per revitalitzar l'equip blanc.

A més, la rivalitat tàctica amb Flick, ara al Barça, és vista des del Real Madrid com un duel que podria revitalitzar el Clàssic i oferir un espectacle futbolístic que atregui l'atenció mundial novament cap a la lliga espanyola.

Klopp és famós pel seu estil de joc intens, de pressió alta i ràpides transicions ofensives, quelcom que podria treure el màxim rendiment a jugadors joves i ràpids que actualment conformen la plantilla madridista. La seva arribada significaria una revolució tàctica i mental, infonent energia i competitivitat a un equip que s'ha mostrat apàtic en moments decisius.

Jugadors com Vinícius Jr., Jude Bellingham o Eduardo Camavinga podrien explotar encara més les seves condicions sota el comandament del tècnic alemany, qui té un historial provat desenvolupant talent jove i creant equips amb forta identitat competitiva.