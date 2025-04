Afecta a Lamine Yamal: El Barça toma una decisión definitiva con Nico Williams

Durante meses, su nombre ha estado circulando en los despachos del Camp Nou. Había ilusión entre los aficionados, esperanza en algunos sectores del club e incluso se había especulado con fórmulas para encajar su llegada. No era una operación sencilla: el contexto financiero del Barça, las exigencias del jugador, la competencia… todo apuntaba a que sería un fichaje difícil, pero no imposible. Sin embargo, en un giro tan sorprendente como contundente, el club ha cerrado la carpeta.

Deco toma decisiones con antelación



Mientras la dirección deportiva del FC Barcelona sigue esperando el visto bueno de LaLiga para recuperar margen salarial —pendiente de que se acaben las obras de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou—, Deco ha empezado a tomar decisiones estratégicas. Una de las primeras, y más relevantes, ha sido la de descartar definitivamente uno de los fichajes más esperados por la afición. La idea es clara: no se reforzarán ni los extremos ni la posición de delantero centro.

| @nicolas_williams9

El ataque actual, más que suficiente



¿El motivo? El rendimiento actual de la plantilla. Raphinha y Lamine Yamal están rindiendo a un nivel altísimo en las bandas. Ferran Torres, que ha sabido aprovechar sus oportunidades, también entra en la ecuación como comodín ofensivo. Incluso Fermín López ha sido probado en el costado en momentos puntuales, cumpliendo con nota. En vista de estos nombres, el técnico Hansi Flick ha dado su visto bueno para no invertir en esa zona del campo.

| YouTube: Mundo Deportivo, YouTube: DAZN ES, FC Barcelona, XCatalunya

En la delantera, Lewandowski sigue teniendo la confianza plena



Tampoco se buscará un sustituto para Lewandowski. El delantero polaco tiene un año más de contrato y sigue siendo una pieza fundamental en el esquema blaugrana. Su relación con Flick es excelente, fruto de su etapa conjunta en el Bayern, y el entrenador confía plenamente en su rendimiento de cara al próximo curso. En caso de necesitar rotaciones, el cuerpo técnico cuenta con soluciones internas como Ferran o incluso Dani Olmo, cuya polivalencia permite jugar como falso nueve.

El elegido… se queda fuera del Camp Nou



Y es aquí donde llega la revelación. A pesar de los rumores, las filtraciones, las especulaciones de mercado y las esperanzas de muchos, el Barcelona no fichará a Nico Williams. El joven talento del Athletic Club ha estado en la órbita culé desde hace tiempo, pero entre los altos costes de la operación, las dudas del propio jugador y la apuesta por Olmo, el club ha optado por mirar hacia dentro y no hacia Lezama. Nico continuará en Bilbao… o buscará otra aventura, pero no será vestido de blaugrana.

El Barça apuesta por la continuidad y la confianza en su actual plantilla, dejando claro que no siempre fichar es la solución. Con Flick al mando y sin fichajes bomba, la prioridad es consolidar un proyecto estable y sostenible.

Una decisión que marca la hoja de ruta del Barça para el próximo mercado: estabilidad, confianza en los que están, y un mensaje claro al vestuario y a la afición. No habrá fichajes de relumbrón… al menos, no en ataque.