Adrián Sánchez deja sin palabras a los críticos con Lamine Yamal: 'No...'

El FC Barcelona consiguió una victoria crucial en el Metropolitano al imponerse por 2-4 al Atlético en un partido vibrante que mantuvo a los aficionados en vilo hasta el final. El equipo dirigido por Hansi Flick logró remontar un encuentro que se les puso cuesta arriba tras los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth para los colchoneros. Sin embargo, en la recta final del partido, el Barça desplegó su mejor versión y terminó llevándose los tres puntos con una exhibición ofensiva liderada por Lewandowski, Ferran y Lamine Yamal.

Con este resultado, el Barça alcanzó la cima de la clasificación de La Liga EA Sports, empatando a 60 puntos con el Real Madrid pero con un partido menos por jugar. La victoria, además de reforzar las aspiraciones del equipo culé en la lucha por el título, supuso un golpe para el Atlético, que se quedó con 56 puntos y perdió terreno.

Lamine Yamal, de nuevo el 'MVP'

Uno de los protagonistas de la noche fue Lamine, quien marcó el tercer gol del Barcelona en el minuto 92 y puso fin a una racha de 140 días sin marcar. El extremo, que ha sido objeto de críticas por su falta de gol, respondió de la mejor manera: con una diana clave en un partido de máxima exigencia. Su gol desató la euforia en el vestuario culé y acalló las dudas sobre su efectividad de cara a puerta.

| Twitter

En las últimas semanas, algunos sectores de la prensa y aficionados habían señalado a Yamal por su sequía goleadora. Y programas como 'El Chiringuito' se encargaron de recalcar la cantidad de días que llevaba sin marcar en liga.

Tras su tanto ante el Atlético, la cuenta de Twitter del programa compartió un mensaje destacando que "el contador de Yamal volvía a 0", en un tono que interpretaron como burlesco. Sin embargo, la joven promesa blaugrana respondió de la mejor manera posible: con fútbol y un gol que valió oro para su equipo.

La contundente respuesta de Adrián Sánchez

El periodista Adrián Sánchez, conocido por su cobertura del FC Barcelona, no dejó pasar la oportunidad para defender a Lamine Yamal de sus críticos. En su cuenta de Twitter, publicó un mensaje contundente tras el gol del extremo: "No mete goles no, a mamar". Un comentario que rápidamente se viralizó y generó miles de interacciones, dejando en evidencia la hipocresía de quienes ponían en duda el talento del canterano.

El tuit de Adrián recibió el apoyo de muchos aficionados, que han seguido de cerca la evolución de Lamine y confían plenamente en su calidad. Con solo 17 años, el extremo sigue creciendo y demostrando que puede ser una pieza clave en el presente y futuro del FC Barcelona. Su gol ante el Atlético no solo ayudó a su equipo a conseguir una victoria fundamental, sino que también sirvió para callar bocas.

La victoria refuerza las opciones del Barça en LaLiga, y supone un espaldarazo anímico para un equipo que ha encontrado en jóvenes como Yamal un motivo para soñar con el título. Mientras las críticas sigan surgiendo, Yamal seguirá respondiendo de la mejor forma posible: en el campo y con goles que marcan la diferencia.