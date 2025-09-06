Problemas cerca del Circuit de Catalunya por un accidente: Cortado un carril

La tranquilidad de una jornada de sábado se ha visto interrumpida de forma abrupta para cientos de conductores. Un aparatoso incidente ha complicado significativamente la circulación en una de las arterias viales más importantes de la comarca.

La colisión múltiple ha generado importantes retenciones, poniendo a prueba la paciencia de quienes se dirigían a sus destinos. Este suceso ha obligado a las autoridades de tráfico a actuar con celeridad para gestionar el caos vehicular resultante. La situación se ha vuelto especialmente delicada en un punto neurálgico para el acceso a importantes infraestructuras de la zona.

El aviso saltaba a través de los canales oficiales del Servei Català de Trànsit poco después del mediodía de este sábado. La información confirmaba un accidente por alcance que involucraba a tres turismos en la autopista C-33.

| ACN

Concretamente, el siniestro tuvo lugar a la altura del término municipal de Parets del Vallès, un enclave de alta densidad de tráfico. Como consecuencia directa del choque, se procedió al corte de uno de los carriles en sentido norte. La vía se vio afectada en dirección al enlace con la AP-7 y la C-17, así como al popular Circuit de Barcelona-Catalunya.

Una tarde de sábado marcada por las retenciones

El accidente ha transformado un tramo de la C-33 en un cuello de botella durante las horas centrales del día. La colisión, cuyas causas exactas todavía se están investigando, ha provocado una larga cola de vehículos.

Las imágenes difundidas por las cámaras de control de tráfico mostraban una circulación muy lenta y densa. Los equipos de emergencias y mantenimiento de carreteras se desplazaron al lugar para atender a los implicados y asegurar la zona. Estas labores resultan fundamentales para poder reabrir la vía con todas las garantías de seguridad lo antes posible.

La elección de esta ruta es muy común durante el fin de semana para desplazamientos de ocio. Muchos conductores se dirigían probablemente a zonas de la comarca del Vallès Oriental o más al norte de Cataluña.

El corte de carril, aunque parcial, tiene un efecto dominó que se extiende a lo largo de varios kilómetros. La congestión obliga a los conductores a reducir drásticamente la velocidad, aumentando el tiempo de viaje de forma considerable. Las autoridades han recomendado buscar rutas alternativas para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Un punto negro en la ruta hacia el Circuit

La situación se ha visto agravada por un hecho anterior que ya complicaba la movilidad en el mismo sector. El Servei Català de Trànsit informaba de que el enlace de la autopista AP-7 con la carretera C-17 en dirección al Circuit permanecía cortado.

Este cierre se debía a un accidente previo en el que se habían visto implicadas dos motocicletas. Por lo tanto, los conductores se han encontrado con dos incidentes distintos en un radio de pocos kilómetros. Esta concatenación de sucesos ha convertido el área en un verdadero punto negro durante la jornada.

| ACN

La proximidad al Circuit de Barcelona-Catalunya no es un dato menor, ya que es un polo de atracción constante. Aunque no hubiera un gran premio, sus instalaciones acogen eventos y actividades durante todo el año.

Esto genera un flujo constante de vehículos que se ha visto severamente afectado por la doble incidencia vial. La planificación de la movilidad en los alrededores de infraestructuras tan importantes se revela crucial. Un solo accidente puede desencadenar un colapso que afecta a miles de personas en momentos de alta afluencia.

La gestión de esta crisis vial demuestra la importancia de los sistemas de información en tiempo real. Gracias a las redes sociales y a los paneles informativos, muchos usuarios han podido conocer el estado de la vía. Esta información permite tomar decisiones informadas, como desviar el recorrido o posponer el viaje si es posible. La capacidad de adaptación de los conductores, unida a la rápida intervención de las autoridades, es clave para mitigar las consecuencias de estos imprevistos y recuperar la normalidad en la red viaria lo antes posible.