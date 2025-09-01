Accidente múltiple en la AP-7: Varios kilómetros de cola

La normalidad de un viaje por carretera puede romperse en un instante totalmente inesperado. Una distracción o un imprevisto es capaz de transformar el asfalto en un escenario de caos. Miles de conductores han experimentado esta dura realidad durante la jornada de hoy.

Su regreso a la rutina se vio abruptamente interrumpido por un incidente de notables consecuencias. La paciencia se convirtió en la única aliada para los afectados por la situación.

El suceso tuvo lugar en una de las arterias más transitadas y vitales de Cataluña. Varios vehículos se vieron implicados en una colisión múltiple con un impacto considerable. El Servei Català de Trànsit emitió la alerta a través de sus canales oficiales poco después.

| ACN

La información inicial confirmaba la seriedad del choque y su enorme repercusión circulatoria. Las autoridades pidieron máxima precaución a todos los conductores que se aproximaban a la zona.

El epicentro del caos en el Alt Penedès

El aparatoso accidente ha ocurrido en la autopista AP-7 a la altura del municipio de Gelida. Este tramo representa un punto neurálgico para el tráfico en la comarca del Alt Penedès. El choque se produjo específicamente en los carriles que circulan en dirección hacia Girona.

La colisión en cadena dejó inutilizados la mayoría de los carriles disponibles para la circulación. Inmediatamente, el flujo de vehículos quedó reducido a una única vía de paso habilitada.

La consecuencia directa de este grave siniestro fue la formación de una extensa caravana. Las retenciones alcanzaron rápidamente los seis kilómetros de longitud según fuentes oficiales de tráfico. La autopista AP-7 funciona como la columna vertebral de la movilidad en la comunidad catalana. Conecta la frontera francesa con el sur de la península ibérica de forma directa.

Por ella circulan diariamente miles de vehículos pesados y turismos particulares por igual. Un incidente en este punto estratégico garantiza una afectación masiva e inmediata para todos.

La respuesta de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso del accidente, se activó un completo dispositivo de emergencias. Rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra. Su principal objetivo consistió en asegurar la zona para poder evitar nuevos accidentes.

También se encargaron de gestionar el tráfico para dar paso por el único carril habilitado. Los servicios de emergencias médicas acudieron con celeridad para atender a los posibles heridos.

| ACN

Las labores para retirar los vehículos siniestrados de la calzada resultaron bastante complejas. Grúas de gran tonelaje trabajaron intensamente para despejar la vía lo antes posible. Los operarios de mantenimiento de carreteras también participaron en las tareas de limpieza del asfalto.

El objetivo prioritario era restablecer la normalidad en la circulación cuanto antes. Sin embargo, la magnitud del accidente complicó las previsiones más optimistas de los expertos.

Un inicio de semana complicado en la carretera

Este grave incidente ha ocurrido en una jornada particularmente sensible para el tráfico rodado. Este lunes marcaba el inicio del mes de septiembre para muchos ciudadanos y trabajadores. La fecha coincide con el final del periodo vacacional estival para miles de familias.

La densidad del tráfico en la AP-7 era ya especialmente elevada desde las primeras horas. El accidente ha multiplicado los problemas en una jornada de por sí bastante compleja. Muchos conductores vieron cómo un trayecto rutinario se convertía en una larga espera.