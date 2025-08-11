Espectacular accidente en la C-26: Participan 4 dotaciones de bomberos

La tarde de este lunes ha estado marcada por un grave accidente de tráfico en la carretera C-26, a su paso por el municipio de Foradada (Noguera), que ha movilizado a varios cuerpos de emergencias. Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 15:15 horas y en el siniestro se ha visto implicado un único vehículo, que terminó volcado sobre la calzada.

La intervención de los Bombers

En la imagen facilitada por el propio cuerpo de emergencias, se observa al vehículo siniestrado completamente volcado y con graves daños en su parte frontal y lateral, mientras los bomberos, equipados con material de intervención, trabajan en la zona junto a un camión autobomba.

Los efectivos de Bombers han asegurado el vehículo para evitar riesgos adicionales, ya que en accidentes de este tipo existe peligro de fuga de combustible o incendio. Asimismo, han colaborado con el personal sanitario para facilitar el acceso a los ocupantes.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se ha desplazado con una ambulancia de soporte vital avanzado y personal especializado. Según la información oficial, dos personas han sido atendidas en el lugar del accidente. Por el momento, no ha trascendido la gravedad de las lesiones.

Corte parcial de la vía y regulación del tráfico

Los Mossos d’Esquadra, que también se personaron en el lugar, han procedido a cortar uno de los carriles de la C-26 para permitir el trabajo de los equipos de emergencias y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la zona. La circulación se reguló de manera alterna, lo que provocó retenciones puntuales.

La zona del siniestro, situada en un tramo recto de la carretera, quedó señalizada con conos y balizas para prevenir nuevos accidentes mientras duraban las tareas de asistencia y retirada del vehículo siniestrado.

Aunque todavía no hay una versión oficial sobre las causas del accidente, los Mossos d’Esquadra han iniciado una investigación para determinar qué pudo provocar que el vehículo acabara volcando. Entre las hipótesis se barajan posibles distracciones, exceso de velocidad, pérdida de control por el estado de la vía o factores meteorológicos.

Importancia de la rápida coordinación

El accidente de Foradada es un ejemplo de la rápida respuesta y coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencias en Catalunya. En apenas minutos, Bombers, SEM y Mossos actuaron de forma conjunta, asegurando la zona, prestando asistencia sanitaria y gestionando la circulación para evitar más riesgos.

La intervención de cuatro dotaciones de Bombers fue clave para estabilizar la situación, especialmente en un escenario donde el vehículo había quedado volcado y en una posición inestable sobre la calzada.

Un recordatorio sobre la prudencia al volante

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la prudencia al volante, especialmente en carreteras secundarias como la C-26, donde los adelantamientos, los cambios de rasante y las distracciones pueden tener consecuencias graves. Aunque en este caso no hubo víctimas mortales, el vuelco del vehículo y la atención a dos personas demuestran que cualquier incidente puede convertirse en una emergencia de gran envergadura.