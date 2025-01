Espectacular accidente entre un coche y una ambulancia en la C-65

El martes 14 de enero de 2025, se ha producido un aparatoso accidente de tráfico en la carretera C-65, a la altura del municipio de Llambilles, en la comarca del Gironès. El siniestro ha involucrado a una ambulancia que transportaba a un paciente y a un turismo que circulaba en el mismo sentido, en sentido Girona. Además, varios vehículos estacionados en las proximidades se han visto afectados por el impacto.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando, por causas que aún se investigan, la ambulancia colisionó con el turismo. El choque provocó que ambos vehículos se desviaran de la calzada, impactando contra otros automóviles que se encontraban aparcados en las inmediaciones. Afortunadamente, no se han registrado víctimas mortales. En el vídeo se puede ver como el conductor del turismo gira a su izquierda sin percatarse que la ambulancia venía detrás y le estaba adelantando.

| ACN

Los ocupantes de la ambulancia, incluyendo al paciente que estaba siendo trasladado, han sufrido heridas leves y han sido atendidos en el lugar por los servicios de emergencia. El conductor del turismo también ha resultado con lesiones de carácter leve.

El accidente ha generado importantes retenciones en la C-65, una vía de alta densidad de tráfico que conecta Girona con la Costa Brava. Las autoridades han procedido a desviar la circulación por rutas alternativas mientras se llevaban a cabo las labores de retirada de los vehículos implicados y limpieza de la calzada. Se recomienda a los conductores que transiten por la zona que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los agentes de tráfico.

Horas más tarde, la carretera ya había vuelto a la normalidad y los vehículos podían circular en ambos sentidos de la marcha sin problema.

Carretera C-65, escenario de muchos accidentes

La carretera C-65 ha sido escenario de varios accidentes en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a implementar medidas para mejorar la seguridad vial en este tramo. Afortunadamente lo de hoy no se puede considerar un gran accidente.

Incidentes como el de hoy ponen de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la concienciación de los conductores y en la mejora de las infraestructuras para prevenir futuros siniestros. El hecho de no mirar por el retrovisor, de no ver las señales lumínicas y de no escuchar las señales acústicas demuestran una clara distracción de uno de los vehículos implicados.