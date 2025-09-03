Logo es.xcatalunya.cat
Una persona con guantes amarillos y delantal azul sostiene productos de limpieza frente a un cartel de Mercadona.
Con Mercadona, limpiar el WC es fácil, rápido, efectivo y barato | Europa Press, Pixelshot, esp.xcatalunya.cat
Sociedad

He encontrado en Mercadona un el producto de limpieza más duradero: adiós WC Net

El limpiador de Mercadona que cambia la rutina del día a día: ya no más esfuerzo ni pagar demás por productos caros

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

La limpieza del baño es una de esas tareas que, aunque rutinarias, no pueden tomarse a la ligera. Más allá del aspecto visual, mantener esta zona libre de bacterias y olores es clave para el bienestar en casa. La clave está en elegir productos efectivos que faciliten el trabajo y prolonguen los resultados.

Mercadona ha incorporado una solución que está ganando gran popularidad por la efectividad y el precio. Se trata de su limpiador WC en polvo, un formato innovador que está ganando terreno frente a clásicos limpiadores de otras marcas. Este limpiador de Mercadona es lo que muchos esperaban desde hace tiempo, porque ahora, la limpieza del WC será mucho más simple y rápida.

Caja de limpiador en polvo para inodoros WC de la marca Bosque Verde sostenida frente a una tienda Mercadona desenfocada
El limpiador de WC de Mercadona hace que la limpieza sea más rápida | Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Mercadona presenta una solución eficaz para un baño impecable

Este limpiador en polvo está formulado específicamente para eliminar cal, restos de jabón, manchas difíciles y malos olores en el inodoro. Su uso es muy sencillo. Se vierte el contenido de un sobre en el agua, esto formará una espuma activa en el agua, la que deberá distribuirse con la escobilla.

Una vez aplicado, basta con dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos. Para una limpieza más profunda, se recomienda esperar hasta dos horas. Lo mejor es que solo necesita usarse una vez a la semana para mantener los resultados visibles.

Además de limpiar, este producto ayuda a desodorizar y previene la formación de depósitos calcáreos. Todo esto sin dañar las superficies ni requerir esfuerzo adicional.

Caja de limpiador en polvo para inodoros colocada sobre una superficie blanca con un inodoro y papel higiénico al fondo
El WC, con este producto de Mercadona, quedará limpio, desinfectado y sin malos olores | Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Adiós a los residuos con Mercadona 

Una de las ventajas de este limpiador es su capacidad para actuar incluso en baños poco utilizados o con acumulación de suciedad. Funciona muy bien en inodoros donde otros productos no alcanzan o pierden efectividad con el tiempo. 

Otra diferencia clave está en su formato. A diferencia de los clásicos geles, este limpiador en polvo ofrece una aplicación precisa y sin desperdicios. Cada sobre contiene la dosis justa para una limpieza completa, evitando el uso excesivo.

Con solo una aplicación semanal, el baño permanece limpio, fresco y con un aspecto cuidado durante más tiempo. Esto no solo ahorra esfuerzo, sino también dinero a medio plazo. Y si a todo esto se agrega que el precio es muy bajo, 1,80 euros, se transforma en el limpiador perfecto que todos quieren tener.

Caja de polvo activo para limpieza de inodoros con diseño azul y blanco.
Una de las gran ventajas es que Mercadona lo vende a un precio muy bajo | Mercadona

Una pequeña rutina que marca la diferencia

Cuando mantener el baño limpio deja de ser una obligación pesada y se convierte en una tarea rápida y eficaz, algo mejora. Descubrir un producto que hace más con menos es siempre un alivio. La apuesta de Mercadona por un limpiador WC en polvo es una respuesta directa a las preferencias del consumidor.

Productos eficaces, de uso puntual y con resultados duraderos marcan tendencia en el consumo doméstico. Y lograrlo en tan poco tiempo y sin esfuerzo es un regalo.

