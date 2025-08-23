Logo es.xcatalunya.cat
Hombre joven sin camiseta tocándose la cara frente a un supermercado Mercadona
Mercadona conquista con una afeitada perfecta y sin gastar demasiado dinero | Mercadona, Pixelshot, Montaje propio
Adiós Gillette: Mercadona tiene una maquinilla mucho mejor a precio de saldos

El nuevo movimiento de Mercadona llega con fuerza y deja a un lado a marcas que, hasta ahora, eran líderes indiscutibles

Mercadona ha sabido ganarse la confianza de millones de consumidores gracias a un catálogo en constante evolución. Sus propuestas combinan innovación, calidad y precios ajustados. Además, sus ofertas se diversifican y están dirigidas hacia todos.

Gillette, durante años, ha sido durante una referencia en el afeitado de generaciones. Sin embargo, Mercadona apuesta ahora por una alternativa que despierta interés inmediato. La calidad es igual a la de tradicional y reconocida maquinilla, pero el precio es muy bajo.

Caja de una maquinilla de afeitar Deliplus Flection System en primer plano con una tienda Mercadona desenfocada de fondo
La maquinilla de afeitar Flection de Mercadona deja atrás la tradición de maquinillas de antaño | Mercadona, Montaje propio

Mercadona ha diseñado la maquinilla para un afeitado perfecto

La maquinilla de afeitar Flection de Mercadona está creada para quienes buscan un corte preciso, sin molestias y a precio muy bajo, 6, 95 euros. Su forma ergonómica se adapta cómodamente a la mano del usuario. Cuenta con un sistema de cuchillas de alto rendimiento que ofrece un resultado impecable.

Gracias a la “tecnología de movimiento 3D” se adapta a los contornos del rostro con facilidad. La experiencia es más suave porque incorpora una “banda lubricante” que reduce la fricción en la piel. Así se minimizan las irritaciones incluso en los rostros más sensibles.

Rastrillo negro dentro de un vaso de vidrio con repuestos y cajas de cartuchos de afeitar sobre una mesa de madera
Flection de Mercadona es lo que todos necesitan para una afeitada precisa y perfecta a bajo coste | Mercadona, Montaje propio

Innovación que se nota en cada detalle

El diseño incluye hojas finas que logran un afeitado apurado y seguro. La “tira de protección” estira la piel para conseguir un acabado uniforme en cada pasada. Dispone de un recortador de precisión que facilita el perfilado de barba, bigote o patillas.

Con el recortador se pueden trabajar las zonas más difíciles sin esfuerzo ni incomodidad. Además, sus cuchillas están separadas para que la limpieza resulte sencilla y rápida. Esto favorece la higiene y prolonga la vida útil de la maquinilla.

Cuchillas de afeitar Deliplus Flection System en su empaque frente a una tienda Mercadona desenfocada
Flection de Mercadona tiene sus propios recambios para que el efecto perdure en la piel | Mercadona, Montaje propio

Recambios exclusivos de Mercadona para un resultado constante

El mango de esta maquinilla es compatible únicamente con los recambios Flection System de Mercadona. Esta compatibilidad asegura un rendimiento estable y de calidad. Cada recambio está diseñado para mantener la misma sensación de frescor y suavidad en cada uso.

La experiencia con la maquinilla y sus recambios se mantiene al nivel más alto. Mercadona apuesta así por ofrecer un producto completo y duradero, ideal para quienes buscan una alternativa práctica a las marcas de siempre.

Hombre sonriendo frente a un edificio de Mercadona.
Si se quiere afeitar por completo o delinear la barba, la maquinilla de afeitar Flection de Mercadona es la mejor opción | Mercadona, Syda Productions

Una rutina de cuidado masculino más completa

Mercadona aconseja acompañar el uso de esta maquinilla con sus productos de afeitado. Espumas y geles específicos facilitan el deslizamiento y protegen la piel. También dispone de after-shave que aportan frescor inmediato y alivio tras el afeitado.

Todos los productos están pensados para conseguir una rutina de cuidado eficaz y agradable. Con esta propuesta, Mercadona refuerza su compromiso con los consumidores que valoran calidad y precio. Una alternativa que ya está marcando la diferencia frente a Gillette.

