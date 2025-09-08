Aurelio Rojas (cardiólogo): 'Revisa tu tendón de Aquiles, los codos y los nudillos...'

En muchas ocasiones, aunque las personas se encuentren en plena forma, el cuerpo da señales de alerta que conviene atender. Estos signos pueden pasar desapercibidos durante algún tiempo, pero es fundamental reconocerlos. Prestar atención a las señales que da nuestro cuerpo puede ser la clave para prevenir problemas de salud graves a tiempo.

No siempre es fácil detectar estos cambios y muchas personas los asocian a factores menores o no relacionados con problemas de salud. Sin embargo, cuando se observan ciertos signos, como los indicados por los profesionales médicos, es importante tomar acción. Esto incluye revisar aspectos que, aunque parezcan pequeños, pueden ser indicativos de un problema más grave que al no controlarlo, podría tener consecuencias graves.

Aurelio Rojas: indicadores de colesterol genético alto

Así lo ha explicado el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha indicado: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol genético alto sin saberlo". Uno de los principales signos que se deben observar son los llamados 'xantelasmas'. Son pequeñas protuberancias de color amarillento que aparecen en la piel de los párpados, cerca del lagrimal.

Estos pequeños bultos, aunque no son dolorosos, pueden ser una señal de que el colesterol está fuera de control. Rojas también destacó el "arco corneal precoz", un anillo grisáceo que se forma alrededor de la córnea. Este signo es muy común en personas mayores, pero raramente aparece en menores de 50 años.

"Es muy habitual en personas mayores, pero nunca en menores de 50 años", subrayó el cardiólogo. En cuanto a los nódulos o depósitos de colesterol, Rojas recalcó: "Revisa tu tendón de Aquiles, los codos y los nudillos y mira que no tengas pequeños nódulos llamados xantomas".

Estos nódulos son depósitos de colesterol que pueden aparecer en diversas partes del cuerpo y, en muchos casos, son los primeros y únicos síntomas de que el colesterol es genético. "En muchos casos, estos son los primeros y únicos síntomas de que tu colesterol es genético", explicó.

El doctor Rojas explica: la importancia del historial familiar y de una analítica completa

El profesional explicó que el colesterol genético afecta a una de cada 250 personas, pero, en la mayoría de los casos, no se diagnostica a tiempo por desconocimiento de los signos. "Así que si tú o alguien de tu familia tiene alguno de estos signos, tenlos en cuenta y pide a tu médico una analítica de lípidos completa", recomendó el cardiólogo. Detectar a tiempo el colesterol genético es fundamental para prevenir complicaciones cardiovasculares graves.

Además, Rojas aconsejó que esta analítica incluya un estudio exhaustivo de los niveles de colesterol LDL (colesterol malo), colesterol HDL (colesterol bueno) y triglicéridos. Además, debe evaluar la apolipoproteína B (ApoB), apolipoproteína A1 (ApoA1) y lipoproteína a (Lp a). Esto es especialmente importante si hay antecedentes familiares de infartos precoces, la detección temprana es la mejor manera de tratar el colesterol genético.