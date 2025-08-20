Pedaleas, cruzas túneles y acabas en pueblo de volcanes: guía exprés y dónde alquilar

La escena tiene algo hipnótico: grava compacta, chopos altos y túneles que refrescan el trayecto. Al pedalear, la traza del antiguo tren guía un itinerario amable entre valles y masías. La Vía Verde del Carrilet une Girona con un final que sorprende al viajero que busca paisajes singulares. ¿Cuánto se tarda en completar la ruta con paradas razonables y fotos sin prisas?

Datos interesantes antes de hacer la ruta

El tramo Olot–Girona ofrece 57 km aproximados con pendiente media del 1,5%, firme de sauló compactado y pasos muy bien señalizados. El recorrido desciende desde 440 m hasta 70 m, superando el Coll d’en Bas (589 m). Encontrarás pueblos como Sant Feliu de Pallerols, Les Planes d’Hostoles, Amer y Anglès. En ritmo tranquilo, calcula entre 4 y 6 horas de pedaleo, dependiendo del viento y las paradas.

Para llegar sin coche, tren hasta Girona y enlace por carretera a Olot con los autobuses TEISA; también existe el servicio Bici-Bus con remolque para bicicletas. La política habitual permite bicis en bodega o en remolque dedicado, conviene confirmar plaza en horas punta.

| arocas de Getty Images

Alquiler y transfers para no complicarte

En el centro de Girona, operadores locales junto al trazado del Carrilet ofrecen híbridas y eléctricas con entregas tempranas y devolución en horario de tarde. En Olot, empresas comarcales facilitan alquiler diario, traslados de equipaje y rescate en ruta si surge un imprevisto.

Los precios varían según temporada y modelo; como orientación, una híbrida suele situarse en tarifas medias diarias, y la e-bike añade un suplemento razonable. Si viajas con niños, apuesta por cuadros bajos, desarrollos cortos y prever paradas en áreas de picnic señalizadas.

Mejor época, franjas y pequeños trucos

La ruta se disfruta especialmente en primavera y otoño, con mañanas frescas y luz dorada. En verano, evita el mediodía y programa salidas tempranas; hay fuentes y comercios en núcleos intermedios, pero conviene llevar agua extra.

| Eloi_Omella

El sentido Olot→Girona favorece la bajada continuada y multiplica la sensación de fluidez; Girona→Olot resulta más exigente pero muy gratificante al entrar en la Zona Volcánica. En túneles iluminados, afloja y deja prioridad a quien ya circula dentro; en pasarelas y pasos estrechos, cede el paso a senderistas.

Novedades en 2025

El servicio Bici-Bus refuerza fines de semana y temporadas altas entre Girona–Olot, agilizando los retornos con hasta 20 bicis por expedición. Los listados oficiales de alquiler incorporan más operadores con e-bikes y transfers, mejorando las combinaciones puerta a puerta. Revisa posibles ajustes de horarios por obras o eventos locales y confirma el transporte de bicicletas en las franjas deseadas.

Disfruta de Olot

La recompensa llega entre conos y coladas: un pueblo de volcanes que convierte la meta en experiencia. Si te gustan las rutas fáciles con relato histórico, guarda este plan. Y prepárate para exprimir la próxima escapada por Catalunya.