He encontrado en Mercadona un plato de comida buenísimo por solo 1,30 euros: 'Genial'

La vida moderna obliga a muchos consumidores a buscar soluciones rápidas sin renunciar al buen sabor. Ya sea porque se tiene poco tiempo por trabajo, por los hijos o solo porque, a veces, las ganas de cocinar se agotan. Mercadona se ha convertido en el cómplice perfecto para esos momentos y para quienes quieren comer bien y ganar tiempo.

Pensando en ellos, Mercadona ha incorporado una propuesta deliciosa con la que puedes disfrutar de una comida lista y especial en apenas 11 minutos. Una de sus últimas novedades ha llegado para convertirse en un alimento que no puede faltar en la despensa.

| Mercadona

Mercadona presenta un plato sencillo y sabroso para cualquier momento

La novedad se presenta en formato sobre y ofrece un clásico que nunca falla: Mac and Cheese. Con un precio de 1,30 euros, se convierte en una alternativa muy barata y práctica. Los usuarios de redes lo confirman con comentarios como "Genial", porque es el calificativo que mejor le queda por deliciosa y rápida.

Su preparación no requiere experiencia en cocina: basta con hervir agua, añadir el contenido y dejar cocinar entre nueve y once minutos. El resultado es una pasta cremosa con sabor a queso que gusta a grandes y pequeños.

Para quienes van con prisas o no tienen ganas de complicarse, este plato es perfecto. Ofrece una solución rápida sin sacrificar el sabor ni la comodidad.

| Mercadona, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @mercadona.novedades

Mercadona lo ha pensado como una opción para el ritmo actual

Tener este tipo de alimentos en la despensa resulta de gran ayuda en momentos en que falta tiempo para cocinar. Además, su formato compacto permite almacenarlo sin ocupar espacio. El sabor cumple con lo que promete: un plato sencillo, rico y capaz de sacarte de un apuro en cualquier ocasión.

No es alta cocina, pero sí una opción práctica que aporta satisfacción. Muchos consumidores valoran precisamente esa facilidad: una receta clásica que se prepara en minutos y está lista para disfrutar en la mesa. Y a los más jóvenes de la casa les encanta.

| Mercadona, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @mercadona.novedades

Un acierto más de Mercadona en su catálogo

Mercadona continúa ampliando su oferta con productos que conectan directamente con los clientes. Este plato rápido ya ha sido muy comentado en las redes, porque en un mundo en que se vive tan rápido, cada minuto cuenta.

La buena acogida refleja cómo el supermercado sabe anticiparse a lo que los consumidores buscan en su compra semanal. Una comida sencilla que resuelve y convence es más que suficiente para ganar protagonismo. Mac and Cheese en sobre se ha convertido en un pequeño descubrimiento para quienes quieren comer bien sin invertir tiempo.