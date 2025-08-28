Adiós cafeterías: en Mercadona ya puedes encontrar el producto que desata la locura

El consumo de café forma parte de la rutina de millones de personas en España. Es la bebida que acompaña los primeros minutos del día y la que marca las pausas en el trabajo. Su versatilidad ha hecho que se convierta en un imprescindible para consumidores de todas las edades.

En esta realidad, Mercadona ha apostado por innovar en sus lineales de café. Se ha situado a la cabeza de los supermercados, ofreciendo opciones prácticas y de calidad en café. Lo que permite disfrutar del sabor de un buen café sin necesidad de acudir a una cafetería.

Un café cremoso que conquista a los consumidores

Entre sus propuestas, destaca el Café Espresso Creme, un café soluble pensado para quienes buscan un sabor intenso y con cuerpo. Se comercializa en envases de 80 gramos y está diseñado para prepararse en segundos. Basta con añadir una o dos cucharaditas en una taza, verter agua o leche caliente y remover.

Su textura cremosa lo diferencia de otros cafés solubles del mercado. Los consumidores valoran que se pueda disfrutar en cualquier momento, ya sea en casa, en la oficina o durante un descanso rápido. Además, el envase incluye un sistema de abrefácil especial que evita complicaciones y asegura una experiencia cómoda desde la primera apertura.

Innovación premiada en gran consumo

El abrefácil incorporado en el Café Espresso Creme y en la gama Classic de Mercadona fue reconocido en 2022 con el Premio a la Innovación de Producto del Institut Cerdà. Este reconocimiento refuerza la apuesta de la cadena por facilitar la vida de los consumidores con soluciones sencillas y eficaces.

La innovación no se limita al diseño del envase. Mercadona ha construido un catálogo amplio de cafés solubles para adaptarse a distintas preferencias. Entre ellos, el Café Classic, disponible en formato con cafeína o descafeinado, y las versiones de capuccino, tanto clásico como con caramelo.

El café que marca tendencia en Mercadona

El Café Espresso Creme ha logrado destacar en un mercado cada vez más competitivo. Su combinación de sabor, practicidad y precio de solo 2,90 euros, lo convierten en una opción atractiva frente a otros cafés de mayor coste.

El café soluble ya no es visto solo como una alternativa rápida, sino como una elección de calidad. En un entorno donde los consumidores valoran tanto el ahorro de tiempo como el disfrute de pequeños placeres, este café representa el equilibrio perfecto.

Mercadona, con este café, mantiene su posición como referente en novedades de supermercado. Mercadona, también, demuestra que el café puede ser tan especial en casa como en cualquier cafetería.