El consejo de Caixabank para evitar caer en una peligrosa estafa

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las relaciones personales, las compras y hasta la gestión financiera se realizan a golpe de clic, los delincuentes han afinado sus tácticas para adaptarse al nuevo escenario. Pero entre tantas variantes de fraude digital, hay un tipo que destaca por su peligrosidad silenciosa: las estafas emocionales. Esas que no solo atacan tu cuenta bancaria, sino también tu confianza, tu juicio… y tu corazón.

Del primer mensaje al vínculo emocional: el poder de la manipulación

Todo empieza con un contacto inocente. Puede llegar por correo electrónico, un mensaje directo en redes sociales o incluso un simple “hola” por WhatsApp. El estafador sabe que la clave está en sembrar confianza poco a poco. Puede pasar semanas o incluso meses antes de que aparezca cualquier petición sospechosa. Antes de eso, se presenta como alguien afín, atento, quizás incluso enamorado. Esa es la primera capa de la trampa: el vínculo emocional.

| CaixaBank

El ejemplo más ilustrativo —y estremecedor— es el de una mujer francesa que perdió 830.000 euros tras ser engañada por alguien que se hacía pasar por Brad Pitt. La historia, por absurda que pueda parecer desde fuera, es una clase magistral de cómo las emociones mal gestionadas pueden llevar a decisiones completamente irracionales. Cuando la conexión emocional está consolidada, cualquier excusa es válida para pedir dinero: una enfermedad, una urgencia, una promesa de reunirse... Y la víctima, con la guardia baja, cae.

La urgencia del hijo “en apuros”: otra máscara del fraude emocional

Una variante especialmente peligrosa es la llamada “estafa del hijo en apuros”. Aquí, el delincuente se hace pasar por un familiar que ha perdido el teléfono móvil y necesita urgentemente dinero. El gancho es sencillo pero eficaz: la urgencia. En lugar de verificar si realmente es su hijo o hija, muchas personas, presas del miedo, actúan sin pensar. ¿Y cómo no hacerlo si el mensaje dice: “Mamá, me he quedado sin móvil. Te escribo desde el de un amigo. Necesito que me ingreses 400 euros para pagar una multa. Luego te explico”?

| Economía Digital, Cecilie_Arcurs de Getty Images Signature, XCatalunya

En este tipo de fraudes, el factor emocional lo es todo. El estafador sabe cómo y cuándo presionar. Y muchas veces, ni siquiera la intervención de otros familiares logra que la víctima se detenga. Tal es el poder de la manipulación emocional bien orquestada.

Una vez caes, ¿qué puedes hacer?

Lo primero, denunciar. A la policía, a tu entidad bancaria y, si es posible, a la oficina de delitos telemáticos. Es crucial conservar todos los mensajes, correos, capturas o registros de llamadas que puedan servir como prueba. Y lo segundo, pero no menos importante: recuperar la confianza en ti mismo. Porque haber sido estafado no te hace menos inteligente, te hace humano.

¿La clave para evitarlo?

Nunca subestimar el poder de tus emociones. Porque cuando el estafador logra que reacciones con el corazón y no con la cabeza… ya ha ganado la mitad de la batalla.

La mejor defensa ante las estafas emocionales no es la desconfianza total, sino la verificación constante. Antes de actuar movido por el miedo, el amor o la urgencia, respira, comprueba… y recuerda que quien presiona, suele mentir.