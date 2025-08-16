Logo es.xcatalunya.cat
Confirmado: el éxito del verano está en Mercadona y deja a Lidl sin opciones

Un fenómeno de verano se apodera de las estanterías de Mercadona y deja en el camino a la competencia

Mercadona y sus productos se viralizan constantemente en las redes y durante el verano, eso aumenta. Los supermercados españoles se convierten en el centro de atención para los consumidores en esta época del año. Y las cadenas compiten por ofrecer lo mejor en calidad y sabor.

Son pocos quienes quieren pasar horas cocinando durante las olas de calor que azotan a toda España y son imprescindibles las comidas preparadas. Mercadona ha sabido aprovechar la ocasión para presentar un producto que ha arrasado en ventas. No se trata algo completamente nuevo, sino de un regreso triunfal, vuelve uno de sus productos estrellas y ha dejado a Lidl sin opciones.

Mercadona relanza su producto más buscado

El cachopo de vacuno con jamón y queso sin gluten es el producto estrella de este verano en Mercadona. Tras su éxito en el pasado, la cadena ha decidido volver a ponerlo a la venta en su sección de frescos, manteniendo la misma receta que cautivó a los consumidores. Su formato de 450 gramos está pensado para compartir, lo que lo convierte en una opción perfecta para comidas rápidas y sabrosas sin complicaciones.

Este cachopo, con su relleno generoso de jamón curado y queso fundente, se presenta con un rebozado crujiente que lo mantiene libre de gluten. Por este motivo, es ideal también para quienes padecen celiaquía. Con un precio cercano a los 7,50 euros, ofrece una calidad superior que compensa su coste y lo posiciona como una alternativa rápida y deliciosa frente a otros platos más elaborados.

Sencillez en la preparación y éxito asegurado

Lo que realmente marca la diferencia es la facilidad con la que se puede preparar este cachopo. No necesita pasos complicados ni utensilios especiales: basta con freírlo durante un par de minutos por cada lado para obtener un resultado perfecto. También puede cocerse en horno o freidora de aire, pero la opción tradicional de freír asegura la textura crujiente que tanto gusta a los consumidores.

La rapidez en su preparación lo convierten en un producto ideal para quienes no tienen tiempo o ganas de pasar horas en la cocina. Esta combinación de sabor, facilidad y calidad ha hecho que el cachopo se agote rápidamente de las estanterías de Mercadona. En un verano caluroso donde lo que más se busca son opciones rápidas y sabrosas, Mercadona ha dado en el clavo. 

