Una mujer sonriendo frente a una tienda de Lidl.
La novedad es un imprescindible que te hará olvidar todo lo que conocías hasta ahora
Es oficial: mañana llega a Lidl el aparato que siempre has querido y se agotará rápido

Lo nuevo de Lidl llegará mañana y causa furor antes de salir a la venta, muchos aseguran que será lo más viral

El cuidado y las rutinas personales no tienen estaciones del año. Da igual si el verano aprieta con calor extremo o si el otoño empieza a refrescar las mañanas. Mantener una piel cuidada y sentirse cómoda es parte esencial del día a día.

Consciente de esa necesidad constante, Lidl se ha centrado en reforzar su apuesta por productos prácticos y de bajo coste. Esta vez lo hace con un artículo que promete arrasar en ventas desde el primer día. Cuenta con características y funciones que muchas estaban buscando y, lo mejor, sin cables que se enreden a medida que se mueve el producto.

Depiladora eléctrica blanca de la marca Cien Beauty frente a un cartel borroso de la tienda Lidl
La afeitadora de Lidl es muy práctica y fácil de usar, por lo que será la nueva estrella de las redes | Lidl

Una herramienta eficaz y económica

La protagonista de este lanzamiento es la CIEN Beauty Lady Shaver Batterie “CLSB 3 A1”, una afeitadora femenina de láminas. Se venderá en Lidl a un precio de 7,99 euros, mientras que en plataformas online populares alcanza casi 25 euros. Lidl ha anunciado su lanzamiento para mañana, 29  de agosto, y es tan esperada que se duda que el stock sea suficiente.

Su ventaja está en el diseño compacto y en la sencillez de uso. Funciona con 2 pilas AA, incluidas en el envío, incorpora un cabezal de corte extraíble y ofrece un afeitado en seco rápido y sin complicaciones.

Además, incluye un peine recortador que permite dar forma con precisión a la zona del bikini. Todo ello convierte a este dispositivo en un aliado perfecto para cualquier momento.

Publicidad de una depiladora eléctrica blanca de la marca Cien Beauty en oferta en Lidl, destacando un precio rebajado de 7,99 euros y mostrando el producto junto a sus accesorios sobre un fondo rojo y amarillo
El precio de la Lady Shaver en una plataforma online muy reconocida es tres veces más cara que en Lidl | Lidl

Diseño pensado para la comodidad diaria

El éxito de este aparato no radica solo en su coste reducido. También destaca por su diseño compacto, ligero y fácil de manejar. Su forma se adapta a la mano y garantiza un afeitado rápido en cualquier parte del cuerpo.

El control deslizante con bloqueo de transporte ofrece seguridad adicional y lo convierte en una opción ideal para viajes o desplazamientos. No requiere cables ni enchufes, lo que añade comodidad y versatilidad en su uso diario.

Su sistema de lámina está diseñado para deslizarse suavemente sobre la piel, evitando irritaciones y dejando una sensación agradable después del afeitado.

Depiladora eléctrica blanca sobre una toalla beige junto a una tina de baño con accesorios de baño al fondo
La afeitadora de Lidl trae accesorios para distintas zonas del cuerpo y, también, incluye las pilas | Lidl

Un lanzamiento con éxito asegurado

Lidl ya ha demostrado en anteriores ocasiones que sus lanzamientos de productos de cuidado personal se agotan en cuestión de horas. Con esta afeitadora femenina no parece que vaya a ser diferente.

El equilibrio entre precio, calidad y funcionalidad la convierte en una alternativa accesible frente a marcas mucho más costosas. Además, su practicidad la hace atractiva para un público amplio, desde jóvenes hasta quienes buscan soluciones rápidas y eficaces.

Todo apunta a que la Lady Shaver será uno de los artículos estrella de la temporada. Reafirmando la estrategia de Lidl: ofrecer novedades útiles, económicas y con gran aceptación entre sus clientes.

