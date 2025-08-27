Destapan el secreto a voces de Kate Middleton que Kensington Palace no quería contar

La familia real británica vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por compromisos oficiales ni actos públicos, sino por un cambio de residencia que ha despertado malestar en su entorno.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han decidido dejar atrás Adelaide Cottage, su vivienda desde 2022. Ahora, se preparan para instalarse en Forest Lodge, una lujosa mansión ubicada también en el Gran Parque de Windsor.

Aunque el motivo oficial apunta a un "nuevo comienzo" tras los problemas de salud de la princesa, lo cierto es que la situación dista mucho de ser tranquila. De hecho, han comenzado a surgir tensiones que amenazan con empañar la imagen de normalidad que se intenta proyectar.

| Europa Press

Destapan el secreto de Kate Middleton

Forest Lodge, una propiedad de estilo georgiano con amplios jardines y ocho habitaciones, se encuentra en plena transformación. Las obras de reforma han sido de gran escala: se han derribado muros, sustituido ventanas y rediseñado espacios interiores.

Según fuentes cercanas, el proyecto está siendo financiado con dinero personal del matrimonio. Sin embargo, eso no ha evitado que se desaten críticas por el coste y la forma en que se ha manejado la situación.

Una de las decisiones más controvertidas ha sido el desalojo de dos familias que vivían en antiguas cabañas cercanas a la propiedad. Aunque se les ofreció reubicación dentro del parque, varios medios apuntan que la orden de salida fue inmediata y sin previo aviso.

| Europa Press

Este gesto ha sido interpretado por muchos como una muestra de falta de sensibilidad hacia los residentes del lugar. Además, ha generado malestar entre quienes consideran que se ha priorizado el confort de la realeza por encima de la convivencia vecinal.

"Esas casas están muy cerca del albergue. De esta manera, no querrán que ningún Tom, Dick o Harry viva en ellas si va a haber miembros de la realeza allí", declaró una fuente al Mail on Sunday.

Malestar tras la última decisión de Kate Middleton

La presencia constante de camiones, trabajadores y jardineros ha alterado la tranquilidad habitual del parque. Algunos vecinos han comenzado a mostrar su descontento, y ya se habla de posibles protestas organizadas si la situación no mejora.

| Europa Press

Lo que parecía ser un simple cambio de hogar se ha convertido en un foco de tensión para Buckingham Palace. La imagen de una familia real unida y discreta contrasta con las acusaciones de privilegios y trato preferente que circulan entre los residentes del área.

Aunque de momento las quejas se mantienen discretas, el clima en Windsor podría complicarse aún más en las próximas semanas. De hecho, algunos vecinos ya están organizándose y no descartan tomar medidas más contundentes si la situación no mejora.